Annika Saarikko: Sairaaloita vedetään mukaan aluepolitiikkaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perhe- ja peruspalveluministerin mukaan leikkausten keskittämistä arvioidaan ulkopuolisella selvityksellä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan sairaalat ovat nousseet monien alueiden kannalta elinvoimaa symboloiviksi kysymyksiksi.

– Siis alu­e­po­li­tiik­kaa, suo­mek­si sa­not­tu­na. Sa­mal­la sai­raa­la­verk­koa kui­ten­kin py­ri­tään uu­dis­ta­maan en­si­si­jai­ses­ti lää­ke­tie­teel­li­sin pe­rus­tein. Us­kal­lan luot­taa sii­hen, et­tä so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön vir­ka­vas­tuul­la teh­dyt lain pe­rus­te­lut no­jaa­vat tut­kit­tuun tie­toon tä­män­kin osal­ta, Saarikko kirjoittaa Suomenmaan blogissaan.

Hänen mukaansa tiet­ty­jen vaa­ti­vien leik­kaus­ten kes­kit­tä­mi­nen on ai­heut­ta­nut ki­pui­lua erityisesti Poh­jois-ja Itä-Suo­mes­sa.

– On ar­vel­tu, et­tä vaa­ti­vien leik­kaus­ten kes­kit­tä­mi­nen joi­hin­kin sai­raa­loi­hin on ai­heut­ta­nut han­ka­luuk­sia muu­al­la osaa­jien rek­ry­toin­tiin ja vaa­ran­ta­nut päi­vys­tys­toi­min­nan. Eten­kin väi­te päi­vys­tys­toi­min­nan vaa­ran­tu­mi­ses­ta on kova väi­te, va­ka­va väi­te. Se­hän tar­koit­taa sitä, et­tä jon­kun hen­ki oli­si ol­lut vaa­ras­sa po­li­tiik­kaam­me ta­kia.

Saarikko kertoo teetättävänsä asiasta ulkopuolisen konsulttiselvityksen.

– Mi­kä­li sel­vi­tys osoit­taa, et­tä va­lit­se­mam­me tie eri­kois­sai­raan­hoi­dos­sa on vää­rä, on mei­dän ol­ta­va val­miit tar­kis­ta­maan uu­dis­tus­po­li­tiik­kaam­me. Suh­tau­dun tä­hän hy­vin nöy­räl­lä mie­lel­lä.

– Vas­taa­vas­ti, jos sel­vi­tys osoit­taa et­tei vaa­ti­vien leik­kaus­ten kes­kit­tä­mi­nen suu­rem­piin yk­si­köi­hin ole vaa­ran­ta­nut po­ti­las­tur­val­li­suut­ta, on pu­heen po­ti­las­tur­val­li­suu­den vaa­ran­tu­mi­ses­ta ja alue-elin­voi­man ro­mut­tu­mi­ses­ta vä­hi­tel­len vai­et­ta­va, Annika Saarikko toteaa.