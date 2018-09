Annika Saarikko: Palveluseteliä pitäisi hyödyntää jo ennen sote-uudistusta

Ministerin mukaan hallitus ei ehdi tuoda enää uutta lainsäädäntöä palveluseteleiden käyttöönoton vauhdittamiseksi.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) yhtyy eduskunnan puhemiehen Paula Risikon (kok.) arvioon, että palveluseteliä pitäisi hyödyntää mahdollisimman hyvin jo ennen kuin sote-uudistus tulee voimaan.

Ministerin mielestä palveluseteleiden käyttö sote-palveluissa on nykyisellään varsin niukkaa.

– Kunnat eivät ole hyödyntäneet sitä tarpeeksi. Yhdyn puhemiehen arvioon, että tässä välivaiheessa se on hyvä keino palveluiden saatavuuden parantamiseen, Annika Saarikko sanoo Verkkouutisille.

Saarikon mukaan palveluseteleillä voidaan tarjota jo nyt pienille yrityksille mahdollisuuksia harjoitella palvelutuotantoa julkisen rahan reunaehdoin.

Kansanedustaja Sari Sarkomaa (kok.) toivoo, että Saarikko pohtisi, voisiko hallitus lainsäädännöllä vauhdittaa palveluseteleiden käyttöönottoa.

– Lakiesityksestä en valitettavasti aikataulusyistä voi innostua. Vaalikausi on loppusuoralla ja meillä on hallituspuolueiden kesken tehty priorisointi siitä, mitä asioita ehditään vielä tuomaan eduskuntaan ja siellä on paljon sellaisia lakeja, joita tiedän meidän kaikkien hallituspuolueiden edustajien odottavan. Niiden käsittely valiokunnassa ottaa oman aikansa. Näin ollen uutta lainsäädäntöä tällä aikataululla on vaikea enää lähteä tuomaan, Saarikko sanoo.

Saarikko näkee, että puhemies Risikon puheenvuoro oli kuitenkin omiaan kannustamaan kuntia palveluseteleiden käyttöön.

– Yritän omilla puheenvuoroillani kannustaa samaan. Uskon, että valinnanvapauspilotit, joita lain hyväksymisen jälkeen vaiheittain käynnistyvät kaikkialla Suomessa, ovat tuomassa jo uutta maailmaa palvelusetelien jatkoksi. Ei pidä ajatella, että kaikki rajautuisi vain palveluseteleihin, vaan lisäksi on olemassa pilotit, jotka jo luovat monitoimijuutta ja monitoimintaympäristöä.

Kela-korvauksia ajetaan sen sijaan alas. Saarikko kertoo, että hallitukselta on tulossa syksyllä esitys siitä, että yksityislääkärien Kela-korvaukset päättyvät samassa aikataulussa valinnanvapauden voimaan astumisen kanssa.

Jos kävisi niin, että sote-uudistus ei jostain syystä tulisikaan voimaan, onko sitten paikka arvioida Kela-korvauksiakin uudelleen?

– Veikkaan, että silloin uudelleen arvioitavien asioiden lista on vuoren kokoinen, Saarikko vastaa.