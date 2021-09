”Annika Saarikko on vienyt keskustan aivan väärään seuraan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Timo Heinosen mukaan keskustan on palattava vastuulliselle linjalle.

Kansanedustaja, kokoomuksen valtiovarainvaliokunnan valiokuntavastaava Timo Heinonen on pettynyt nykyhallituksen velalla elämiseen.

Vasemmistopuolueiden osalta lopputulos oli odotettu, mutta keskustan osalta Heinonen ei voi ymmärtää velkarallin jatkamista ja jopa vauhdittamista. Myös vihreissä Heinonen toivoo vastuullisen taloudenpidon nostavan vielä päätään.

– Tämä hallitus ja sen valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja, Annika Saarikko jäävät historiaan kaikkien aikojen velkahallituksena. Kaikki ongelmat on ratkottu lisävelalla ja myös hallitusta on pidetty kasassa jakamalla velkarahaa sinne ja tänne, sanoo Heinonen.

Heinonen nostaa esille Maaseudun Tulevaisuuden tuoreen kyselytutkimuksen mikä kertoo, että selkeä enemmistö suomalaisista katsoo, että Suomi velkaantuu liikaa nykymenolla. Velasta huolestuneiden määrä on kasvanut viime vuodesta selvästi.

– Keskustankin kannattajista jopa neljä viidestä on sitä mieltä, että valtiovarainministeri Annika Saarikon valitsema linja on väärä. Keskustan kannattajat kyllä selvästi kertovat, että Saarikko on vienyt keskustan aivan väärään seuraan, toteaa Heinonen.

Heinosen mukaan keskustan kannattajat ovat samaa mieltä nimenomaan oppositiopuolueita perussuomalaisia, kokoomusta ja kristillisdemokraatteja kannattavien kanssa velkaantumisen vakavuudesta. Sen sijaan hänen mukaansa hallituspuolueista SDP:n ja vihreiden kannattajista vain noin joka toinen pitää velaksi elämistä huolestuttavana ja vasemmistoliiton kannattajista vain alle yksi viidestä.

– On mukava huomata, että keskustan kannattajista ei valtaosa hyväksy puolueen ja Saarikon nykylinjaa. Me tarvitsemme tähän maahan puolueita, jotka ovat valmiita laittamaan jälleen maamme asiat kuntoon. Toivon, että tämä vastuullinen linja saisi jalansijaa myös keskustassa, sanoo Heinonen.

Samalla Heinonen toivoo vihreiden varapuheenjohtajaksi nousseen Atte Harjanteen tuovan puoluetta useammankin askeleen pois vasemmistopuolueiden sylistä.

– Ensi vuonna (Sanna) Marinin (sd.) hallitus ottaa valtiovarainministeri Annika Saarikon johdolla joka tunti noin miljoona euroa lisää velkaa. Ja pitää muistaa, että tätä velkarallia ei enää selitä korona eikä elvytyksenkään tarve. Nyt olisi oikea aika laittaa taloutta kuntoon ja päättää niistä työllisyystoimista, sanoo Heinonen.