Annika Saarikko oleskeluluvista: Tällaista esitystä ei anneta

Ministerin mukaan väitettyä muutosta ei ole esitelty muille hallituspuolueille.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) vakuutti torstain kyselytunnilla, ettei hallitus ole antamassa esitystä oleskelulupien myöntämisestä Suomessa laittomasti oleskeleville.

Oppositio tiedusteli sisäministeriön selvityksistä, joissa ehdotetaan oleskeluluvan ja muukalaispassin myöntämistä kielteisen päätöksen saaneille, mutta Suomessa työllistyneille turvapaikanhakijoille.

Ministeriössä pian valmistuvassa toisessa selvityksessä pohditaan, pitäisikö oleskelulupa myöntää vuosina 2015–2016 tai tätä aiemmin saapuneille turvapaikanhakijoille, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen. Ratkaisu koskisi noin 3 000 henkilöä.

Annika Saarikon mukaan kyseessä on ”aihepiiri, jota sisäministeriössä on virkatyönä valmisteltu”.

– Totean hallituksen kantana, että tällaista esitystä hallitus ei ole antamassa. Myöskään sisäministeri ei ole sellaista hallitukselle edes esitellyt, Saarikko sanoi.

Täysistuntoon myöhässä saapunut sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.) hämmästeli asiasta käytyä väittelyä.

– Todellakin olen itsekin ihmetellyt tätä keskustelua, kun tuntuu, että lehtien palstoilla ja täällä salissakin tulee sellaisia väitteitä ja kerrotaan selvityksen tuloksista, vaikka ei tuo selvitys ole ollut vielä valmis enkä ole itse sitä edes nähnyt. Tuntuu, että täällä joillain muilla on jotakin aivan käsittämätöntä tietoa, mistä en itse edes ole tietoinen, Mikkonen totesi.

Hänen mukaansa tavoitteena on ehkäistä varjoyhteiskunnan syntymistä, sillä osa Suomessa oleskelevista ihmisistä eivät ole minkään järjestelmän piirissä.

– He ovat hyvin haavoittuvia itse, esimerkiksi ihmiskaupan suhteen, tai he myös tekevät rikoksia, ja tämä on myös sisäisen turvallisuuden kysymys. Kun tämä selvitys tulee, niin sitten katsotaan, millaisia siellä esitetään, esimerkiksi mitä muissa maissa on tehty asian hyväksi, Krista Mikkonen sanoi.