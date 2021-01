Annika Saarikko myöntää: Turpeen veroratkaisu ei ollut hyväksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vihreiden ajaman ympäristöpolitiikan seuraukset saivat puoluejohtajapaneelissa kovaa kritiikkiä.

Maaseudun Tulevaisuuden (MT) päätoimittaja Jouni Kemppainen tenttasi vihreiden puheenjohtajalta Maria Ohisalolta, näkikö vihreät, että hallituksen turveratkaisulla jouduttiin ojasta allikkoon.

– Aivan kuten ennustettiin, kun turvetta vähennetään, niin tuontihaketta käytetään ja puuta poltetaan, Kemppainen sanoi MT:n ja MTK:n paneelikeskustelussa.

– Kaikki tietävät, että hallitus tekee päätökset yhdessä. Jokainen puolue hallituksessa on sitoutunut siihen, sisäministeri Maria Ohisalo vastasi.

Hallitus päätti viime syksyn budjettiriihessä turpeen veronkorotuksesta ja vuonna 2022 käyttöön otettavasta lattiahintamekanismista, jolla huolehditaan siitä, että turpeen verotus kiristyy, jos päästöoikeuksien hinnat ovat liian matalalla. Erityisesti vihreät ovat vaatineet turpeen alasajoa.

Ohisalon mukaan Suomella on valtava päästökuilu, johon täytyy löytää toimenpiteet ja tehdä poliittiset ratkaisut, jotta Suomesta tulee hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

– Mitä tulee turvetuotantoon, meillä on ollut hyviä keskusteluja keskustan kanssa siitä, että näitä ihmisiä ei saa jättää yksin. Näille ihmisille turvataan tulevaisuuden koulutusmahdollisuuksia, uusia työmahdollisuuksia, Ohisalo sanoi.

Ohisalon mukaan polttoon perustumattomiin ratkaisuihin, kuten suuriin lämpöpumppuihin sekä aurinko- ja tuulivoimaan, täytyy investoida tulevaisuudessa.

– Jos vaikka ainespuuta päätyisi polttoon, niin sillekin on olemassa keinoja, kuinka sitä estetään. Ilmastopaneeli on esittänyt muun muassa, että se laitetaan verolle, Ohisalo kertoi.

Vihreät olisivat halunneet vielä tiukempaa linjaa

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko totesi, että ei ole mikään salaisuus, että keskustalla ja vihreillä on näkemysero turpeesta.

– On ihan selvää, että vihreät olisivat halunneet paljon tiukempaa linjaa siinä, miten turpeen rooli suomalaisessa energiapolitiikassa muuttuu. Tiedämme myös, että kokoomuksella on ollut linjauksia, että turve kielletään kokonaan, Saarikko sanoi.

Saarikko totesi, että hallitusohjelmassa on nyt sovittu, että turpeen energiakäyttö puolitetaan 2030-luvulle mennessä.

– Vähintään puolitetaan, Ohisalo tarkensi.

– Kyllä. Nyt kävi niin, että yhdessä päästökaupan kanssa tämä veroratkaisu vaikutti – kun kysyit Marialta, että osasimmeko ennakoida – ei, näin voimakas liikehditä ei ollut hyväksi suomalaiselle energiapolitiikalle. Se ei ollut hyväksi ja siksi nyt pitää toimia, Saarikko sanoi Kemppaiselle.

Ohisalolle Saarikko sanoi, että kun tämä viittaa heidän yhdessä sopimaan turvalliseen muutokseen, niin nyt heitä mitataan, pystyvätkö he osoittamaan kestävän muutoksen ratkaisut.

– Hallitus on talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa linjannut joulun alla, että tämä tilanne selvitetään nyt tarkoin, mitkä nämä muutokset tosiasiassa ovat olleet ja silloin niistä ryhdytään rakentamaan toimenpideohjelmaa EU-rahoituksen kautta, mutta myös kansallisilla ratkaisuilla, jotka auttavat sekä yrittäjiä että alueita ja varmistavat myös kotimaisen energian saatavuuden, Saarikko täsmensi.

”Valtava määrä yrittäjiä on erittäin kovassa ahdingossa”

Ohisalo perusteli, että turve on ollut tärkeä energiapoliittinen kysymys, koska sen päästöt ovat valtavat suhteessa siihen, mitä päästövähennyksiä muualta voidaan saada.

– Kyllä, Maria, tekin olette sitoutuneet hallituksessa kotimaiseen energiatuotantoon, Saarikko muistutti.

– Annika, tiedät oikein hyvin, että vihreistä ei tule jäämään kiinni se, etteikö näiden ihmiset elämää haluta jatkossakin pitää hyvänä ja heidän hyvinvointiin satsata. Näistä nimenomaan EU:n tukipaketit voivat olla meille avaimia, Ohisalo sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi, että kaikki tiedostavat, että turpeen käyttö loppuu jollakin aikataululla.

– Se, mikä nyt jää toteutumatta, on oikeudenmukainen ja järkevä siirtymä. Yhteisvaikutukset ovat niin nopeita, että valtava määrä yrittäjiä on erittäin kovassa ahdingossa, Orpo sanoi.

Orpon mukaan hallitukselta ei löydy myöskään ratkaisuja, millaisella kotimaisella uusiutuvalla energialla turve pystytään korvaamaan.

– Prosessi turpeen käytön merkittävään vähenemiseen tapahtuu nyt hallitsemattomasti, ja se on tietysti huono, koska se aiheuttaa palhon murhetta, Orpo sanoi.

”Vihreille mielikuvat ovat tärkeitä”

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan kaikki tiesivät kyllä, mitä siitä seuraa, kun turve ajetaan alas nopeutetulla aikataululla.

– Jotain on pakko polttaa. Vihreän ympäristöpolitiikan ongelma on aina ollut se, että mielikuvat ovat tärkeitä, ei se, mikä on tehdyn politiikan todellinen ympäristö- tai ilmastovaikutus, Halla-aho sanoi.

– Ja taas Halla-aho jatkaa tätä vääristelyä ja valehtelua, Ohisalo kommentoi väliin.

Halla-aho jatkoi, että asia on näkynyt aiemmin vihreiden ”suorastaan uskonnollisessa suhtautumisessa ydinvoimaan, ja nyt se näkyy turvekysymyksessä”.

– Kaikki tietävät, että fossiilinen energiantuotanto loppuu jossain vaiheessa, mutta se on tehtävä järkevästi niin, että sen kokonaisympäristövaikutukset eivät ole vielä huonompia kuin se tilanne, jossa nyt ollaan. Sama pätee itseasiassa kivihiileen alasajoon. Jos vaihtoehto on se, että poltetaan sademetsistä puristettua pellettiä, niin ei se ole ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto eikä varsinkaan suomalaisen työn kannalta hyvä vaihtoehto, Halla-aho sanoi.

