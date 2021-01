Annika Saarikko MT:lle: Tämä on keskustalle reunaehto

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan mukaan polttoaineveron korotus kohtelee väärin ihmisiä, joille auto on välttämättömyys.

Keskustan mukaan liikennepolttoaineiden verotusta ei pidä kiristää.

Puolue perustelee näkemystään sillä, että hallitusohjelman mukaiset 250 miljoonan euron veronkorotukset fossiilisiin polttoaineisiin on tehty ja että liikenne- ja viestintäministeriön fossiilittoman liikenteen tiekartassa ei mainita polttoaineen veronkorotusta lainkaan.

– Sen puuttuminen tiekartasta ei ole sattumaa, vaan viesti. Se puuttuu sieltä meidän vaatimuksestamme. On liian helppo tie nostaa hallituksesta toiseen bensaveroa verrattuna uusien keinojen etsimiseen siihen. Se on myös väärin niitä kohtaan, joille auto on välttämättömyys, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoo Maaseudun Tulevaisuudelle.

Hallitus lähetti tänään lausunnoille Fossiilittoman liikenteen tiekartan. Sen tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Aiemmin julkisuudessa olleiden tietojen perusteella tiekartan valmistelussa on selvitetty merkittäviä polttoaineverojen korotuksia. Nyt julkistetussa suunnitelmassa edettäisiin kolmessa vaiheessa, eikä korotuksista puhuta.

Onko verojen korottamattomuus siis keskustalle hallituskysymys?

– Se on meidän reunaehtomme. Keskustalle käy linja, joka on hallitusohjelmassa ja se on nyt tehty, Saarikko vastaa kysymykseen syksylle sovitusta välitarkastelusta.

Keskusta on sitoutunut päästöjen vähentämiseen, mutta ne voidaan Saarikon mukaan puolittaa alueellisesti ja sosiaalisesti reilulla tavalla.

– Nostan etätyön, jonka tuomat mahdollisuudet ovat toimiva ja ihmisten omiin valintoihin perustuva ja arjen näkökulmasta hyväksyttävä keino. Etätyön avulla voidaan toteuttaa liikenteen päästövähennyksistä jopa kolmannes kymmenessä vuodessa.

Toisena Saarikko mainitsee biokaasun ja muiden vähähiilisten polttoaineiden jakeluvelvoitteen noston.

– Kolmantena nostan jatkovalmistelussa mukana olevan (valtiovarainministeri) Matti Vanhasen (kesk.) esityksen liikenteen verotuksen uudistamisesta siten, että se perustuisi nykyisen polttoaineveron sijaan ajokilometreihin ja tieluokkiin. Pienemmillä teillä ja välttämättömällä liikkumisella olisi kevyempi verotus. Tämä on yksi vastaus jatkuvalle polttoaineverojen nostamiselle.