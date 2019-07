Annika Saarikko MT:lle: Kunnilta nuorille kotiintuloajat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mielestä vanhempien tulisi sitoutua asiaan valtuutettujen ohella.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk.) mielestä Suomen tulisi siirtyä malliin, jossa kunnat voivat asettaa nuorille kotiintuloajat. Asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus.

Malli on käytössä esimerkiksi Islannissa. Sitä on tiettävästi kokeiltu Suomessa jo ainakin Lammilla, Laitilassa, Pöytyällä ja Eurajoella, missä kaikilla aikuisilla on oikeus puuttua nuorten ulkona olemiseen kotiintuloaikojen jälkeen.

– Suosittaisiin, että kuntapäättäjät kävisivät tämän keskustelun. Mutta valtuutettujen on turha päättää tästä, elleivät vanhemmatkin sitoudu, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle.

Malln kerrotaan vähentäneen alkoholinkäyttöä Islannissa ja saaneen nuoret harrastamaan koulupäivien kyljessä.

Islannin malliin kuuluu ammattilaisten ohjaamana harrastuksiin kuljettaminen suoraan koulusta, jonka myötä vanhemmille kerrotaan jäävän enemmän aikaa lastensa kanssa iltaisin. Saarikon mukaan jokaisella tulisi olla rahatilanteesta riippumatta mahdollisuus harrastaa ja oikeus tuntea itsensä välitetyksi kotitaustastoista riippumatta.

– Vanhempien kuljetusrumba vähenisi ja he ottavat enemmän kasvatusvastuuta ja tekevät tiiviimpää yhteistyötä koulun kanssa, Saarikko toteaa.