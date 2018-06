Annika Saarikko LM:lle: Perustuslakivaliokunta on hallituksen peili

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perhe- ja peruspalveluministerin mukaan perustuslakivaliokunta ei ole hallituksen vastapuoli.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko kommentoi Lännen Medialle keskustelua perustuslakivaliokunnan roolista. Saarikon mukaan häntä häiritsee ajatus siitä, että perustuslakivaliokunta olisi hallituksen vastapuoli. Asiasta uutisoi tässä Aamulehti.

”Minusta perustuslakivaliokunta on peili hallitukselle. Sellainen kysymyksenasettelu, että ottaako hallitus nämä huomioon, on oikeastaan vähän epätodellinen. Hallituksen on huomioitava esityksissään valiokunnan kannat”, Saarikko sanoo.

Ministerin mukaan hallitus alkaa maanantaina käydä läpi perustuslakivaliokunnan sote-lausunnossaan muutettaviksi listaamia kohtia.

”Tärkeä tieto on se, että eduskunta voi nämä muutokset tehdä, eli se tarkoittaa, että hallitus laatii vastineen sosiaali- ja terveysvaliokunnan työn tueksi. Ja tuon vastineen valmistelu on seuraava vaihe”, Saarikko sanoo.

Hän ei ota kantaa hallituksen valmistelun aikatauluun tai perustuslakivaliokunnan lausunnossa mainittuihin sisällöllisiin muutoksiin.

Myöskään maakuntavaalien aikataulusta Saarikko ei kerro mitään uutta.

”Ääneen on todettu jo useamman tahon voimin, että eduskunnan aikataulusta johtuen hallituksen alkuperäinen ajatus maakuntavaaleista lokakuun lopulla näyttää mahdottomalta.”