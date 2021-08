Annika Saarikko KL:lle: Työttömyysturvaa sivuavat asiat pöydällä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministerin mukaan työllisyystoimia on syytä laittaa liikkeelle jo budjettiriihessä.

Työllisyystoimet ovat hallituksen syyskuun budjettiriihessä jälleen keskeinen kysymys, kertoo Kauppalehti.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus linjasi keväällä puoliväliriihessään, että hallituskauden loppuun mennessä tehdään vielä päätökset julkista taloutta 110 miljoonalla eurolla vahvistavista työllisyystoimista.

Saarikon mukaan 110 miljoonan euron kokonaisuuteen liittyviä työllisyystoimia on syytä laittaa liikkeelle jo budjettiriihessä.

– 110 miljoonan kokonaisuudessa väistämättä pöydällä ovat myös työttömyysturvaa sivuavat asiat, Annika Saarikko sanoi KL:lle.

Koska rakenteellisten toimien valmistelu ottaa aikansa, Saarikon mielestä tarvitaan myös nopeammin vaikuttavia täsmätoimia parantamaan työvoiman saatavuutta, ettei talouskasvu hyydy tai hidastu työvoiman saatavuuden takia.

Työttömiä on paljon, mutta myös avoimia työpaikkoja on paljon. Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelma on pahentunut koronakriisin aikana.

Puoliväliriihessä hallitus päätti, että mahdollisesta pysyvästä t&k-verokannustimesta linjataan budjettiriihessä. Saarikko pitää perusteltuna kannustimen käyttöönottamista investointien ja uuden kestävän kasvun vauhdittamiseksi.