Annika Saarikko kiistää väitteet: Keskusta on hyvin yhtenäinen

Keskustan puheenjohtaja sanoi, ettei hän tiedä, millä jalalla vihreiden Maria Ohisalo on neuvotteluihin noussut.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ei tiedä, syntyykö hallituksen puoliväliriihestä valmista tänään perjantaina.

– Pöydällä on edelleen hyvin periaatteellisia asioita. En osaa sanoa, saadaanko tänään valmista. Tottakai tosissaan neuvotellaan, Annika Saarikko sanoi toimittajille saapuessaan Säätytalolle.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo sanoi hetkeä aiemmin Säätytalolle tullessaan huomanneensa, että tietty puolue eli keskusta käy kertomassa toimittajille, että pienin askelin mennään ja tuntuu hankalalta.

– Voisi olla helpompaa, jos olisi mandaattia keskustella ja jos olisi halua mennä eteenpäin, Ohisalo tokaisi.

Saarikolta kysyttiin, onko hänellä vaikeuksia saada mandaattia eduskuntaryhmältä.

– Päinvastoin. Meillä on hyvin yhtenäinen käsitys keskustassa siitä, minkälaista lopputulosta me täältä odotamme.

Saarikon mukaan keskusta hakee lopputulosta, jossa kaikilla hallituksessa on yhteinen näky siitä, että valtion menot ja tulot tulevat tasapainoon ja että velaksi eläminen saadaan päättymään.

– Minulla on hyvin selkeä käsitys siitä, mikä on neuvotteluiden tavoite ja puolue on tässä hyvin yhtenäinen. Nyt kysymys on siitä, voidaanko tuo neuvottelutavoite saavuttaa, Saarikko jatkoi.

”En tiedä, millä jalalla neuvotteluihin on noustu”

Saarikolta kysyttiin, onko keskusta valmis ylittämään budjettiraamit. Pääministeri Sanna Marin (sd.) on esittänyt, että valtiontalouden menokehystä nostettaisiin lähes miljardilla eurolla ensi ja sitä seuraavana vuotena.

– Kaikkein tärkeintä on se, minkälainen perintö tästä jää tuleville sukupolville, Saarikko vastasi.

Saarikon mukaan neuvotteluissa on saatu yksittäisiä, ”ihan merkittäviä” asioita sovittua, mutta isot periaatteelliset kiistat ovat edelleen pöydällä.

Saarikolta kysyttiin, onko keskusta ajautunut vihreiden kanssa nokkapokkaan turvekysymyksestä vai mistä Ohisalon sapekkaat lausunnot olivat seurausta.

– Tänä aamuna emme ole vielä kohdanneet, että emme tiedä, millä jalalla tänne neuvotteluihin on noustu. Ei kenellekään ole yllätys, että keskustalla ja vihreillä on näkemyseroa siitä, millaista on kestävä ilmastopolitiikka, jonka kyydissä suomalaiset pysyvät mukana, Saarikko sanoi.

