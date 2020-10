Annika Saarikko: Keskustan tavoite ei ole aluepoliittisen viestin kaventumista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluejohtaja sanoo päätyneensä toisenlaisiin johtopäätöksiin pitkän linjan keskustavaikuttajien kanssa.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko vastaa Facebookissa pitkän linjan keskustavaikuttajien kirjoitukseen. Seppo Kääriäinen, Ossi Martikainen ja Pekka Perttula kirjoittavat, että 2010-luvulla keskustan olemusta on näyttänyt ”määrittävän valta-asema enemmän kuin sisällön selkeys”.

Kirjoittajien mielestä keskustan kanta moniin asioihin on ollut epäselvä.

Saarikko sanoo olevansa heidän kanssaan samaa mielestä monesta asiasta.

− Muutamassa kohdassa olisin päätynyt hieman toisenlaisiin johtopäätöksiin. Keskeisestä evästyksestä on helppo jakaa sama arvio: Keskustan pitää olla suunnannäyttäjä koronan jälkeisen Suomen jälleenrakentamisessa. Selkäytimessämme olevien omavaraisuuden, paikallisuuden ja luonnonvarojen kestävän käytön kaltaisten kysymys arvo kirkastuu poikkeuksellisina aikoina, Saarikko kirjoittaa.

Saarikon mielestä ”ihmisen monipaikkaisen arjen tunnistaminen on keskustan tärkeimpiä tavoitteita”.

− Kysymys ei ole kirjoittajien kuvaamalla tavalla Keskustan aluepoliittisen viestin kaventumisesta, vaan entistäkin vahvemmasta panostuksesta koko Suomen kehitykseen 2020-luvun olosuhteet huomioivalla tavalla.

Kääriäinen, Martikainen ja Perttula ovat Saarikon mielestä oikeassa kuvatessaan, miten keskustan tunnistettava aatteellinen profiili on muuttunut.

− Vuoden 2007 jälkeen on tapahtunut kuitenkin paljon: yhteiskunnan tempo on nopeutunut, politiikka henkilöitynyt, vaikuttamiskanavat moninaistuneet ja ihmisten kiinnittyminen puolueisiin on löyhentynyt, Saarikko sanoo.

Keskustalaisessa perinteessä on tapana esittää punnittuja mielipiteitä, joiden pohjalta käydään keskustelua ja vedetään… Gepostet von Annika Saarikko am Donnerstag, 22. Oktober 2020