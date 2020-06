Annika Saarikko IS:lle: Keskusta ei voi jättää hallitusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeriksi elokuussa palaava Annika Saarikko painottaa vastuunkantoa.

Äitiysvapaalta elokuussa tiede- ja kulttuuriministeriksi palaava Annika Saarikko kertoo Ilta-Sanomien haastattelussa saaneensa runsaasti yhteydenottoja keskustan puheenjohtajakisaan lähdöstä.

– Saamani yhteydenotot ja huoli velvoittavat minua käymään asian vielä itseni ja läheisteni kanssa läpi. Se itsessään on jo eräänlainen ratkaisu. Lopputulosta en aidosti tiedä, hän muotoilee.

Keskustan taival punavihressä hallituksessa on ollut enemmän tai vähemmän kivinen. Puolueen kannatus on alamaissa ja tilannetta on ravistellut entisestään puheenjohtaja Katri Kulmunille veronmaksajien piikkiin hankitusta esiintymisvalmennuksesta noussut kohu. Kulmuni jätti sen jälkimainingeissa valtiovarainministerin tehtävät ja paikalle nostettiin entinen pääministeri Matti Vanhanen.

Annika Saarikon mukaan keskustan ongelmissa ei ole kyse pelkästään hallituksesta tai Katri Kulmunin johtajuudesta.

– Olisi todella epäreilua sanoa näistä kumpaakaan syyksi. Ongelmat ovat rakenteellisia ja juuret syvemmällä, Saarikko sanoo.

Hänen mukaansa tilanne ei ole toivoton.

– Päinvastoin. Ajassa on paljon asioita, joita ihmisille voi löytyä tarttumapintaa samaistua keskustaan. Poliittiselle keskitielle. Myös koko Suomen tasapuoliseen kehittämiseen. Meitä tarvitaan polarisaatiota estäväksi voimaksi, Saarikko sanoo.

Syyllistä puolueen tilaan ei pidä hänestä etsiä muualta.

– Kertaakaan meidän ei enää kannata syyttää sitä, että viesti ei ole mennyt perille tai suomalaiset eivät vaan tunne keskustaa. Se on kuin siirtäisimme vastuuta heidän syyksi. Ei se ole kenenkään muun kuin meidän syymme, jos homma ei herätä luottamusta.

Annika Saarikko myöntää kuitenkin keskustan kipuilut hallituksessa.

– Parhaimmillaan suomalaiset, jotka eivät edusta ajattelultaan vasemmistoa tai vihervasemmistoa ajattelisivat, että onneksi hallituksessa on keskusta pitämässä ääntä, puolta ja huolta myös muista näkökulmista. Osalle se näyttäytyy vain niin, että että keskusta on tämäntyyppisen politiikan panttivanki, Saarikko arvioi.

Keskustan johtopäätös ei kuitenkaan hänen mukaansa voi olla, että hallitustyö jää kesken. Saarikko painottaa vastuunkantoa. hallituksen jättämistä olisi Saarikon mielestä vaikea perustella koronakriisin tilanteessa.

Annika Saarikon mukaan hallituspuolueiden on löydettävä yhteinen sävel työpaikoista. Hänestä tarvitaan rohkeita rakenteellisia uudistuksia. Niitä ei voida enää siirtää budjettiriihessä.

– Kaikki tietävät, ettei aika hoida rakenteellisia uudistuksia. Hallituksen olemassaolon oikeutus perustuu päätöksentekokykyyn. En ota kantaa, mitä kaikkea pitää päättää, mutta se pitää säilyttää. Siitä vastuussa on myös keskusta.