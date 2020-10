Annika Saarikko: Isänmaallisuus ei ole lyömäase eikä leimakirves

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan puheenjohtajan mukaan työmarkkinoiden vastakkainasettelu ei vastaa työpaikkojen todellisuutta.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko toivoo, että työmarkkinoiden ympärillä käytävä keskustelu muodostuisi ratkaisuhakuiseksi ja välttäisi vastakkainasettelua.

Saarikko huomauttaa, että Suomi on poikkeuksellisen vakavassa tilanteessa. Työttömänä tai lomautettuna on yli 300 000 ihmistä, ja yt-uutisia tulee lisää viikoittain.

– Kun tärkeintä pitäisi olla työpaikkojen turvaaminen, keskusteluissa näytetään ajautuvan entistä kauemmaksi toisistaan ja politiikan puolelta kehitystä vielä kärjistetään, Annika Saarikko sanoo tiedotteessa.

Saarikon mukaan työmarkkinoiden vastakkainasettelu ei vastaa työpaikkojen todellisuutta ja ihmisten arkea.

– Uskon kodeissa ja työpaikoilla läpi maan laajasti ymmärrettävän, että eivät työntekijät ja työnantajat ja tämä kansa ylipäätään ole työelämässä ja näistä vaikeuksista selviytymisessä eri puolilla pöytää.

Saarikon mukaan keskustassa ajatellaan, että yrittäjät ja työntekijät ovat samalla puolella.

– Siellä toisella puolella on työttömyys. Siellä toisella puolella on koveneva kansainvälinen kilpailu. Tätä ymmärrystä vakavasti toivon kaikista, perustelluistakin erimielisyyksistä huolimatta löytyvän nyt myös työmarkkinoilla ja laajemmin päättäjiltä.

Keskustan tavoitteena lisätä työpaikoilla sopimista

Saarikko toteaa, että viime päivien keskustelussa on viljelty arvioita siitä, mikä on isänmaallista ja mikä ei.

– Tätä sananvaihtoa kavahdan, vierastan ja siitä ärsyynnyn. Uskon vilpittömästi, että näinä aikoina kukin omalta paikaltaan tavoittelee isänmaan parasta. Isänmaallisuus ei ole lyömäase eikä leimakirves, keskustan puheenjohtaja sanoo.

Saarikon mukaan keskustan tavoitteena on lisätä työpaikoilla tapahtuvaa sopimista ja tuoda kuuluviin myös pätkä- ja silpputyöläisten, itsensä työllistävien, yksinyrittäjien, osatyökykyisten ja ikääntyneiden suomalaisten ääni työelämässä.

– He kaikki elävät jo sitä todellisuutta, jota ei vielä riittävällä tavalla tunnisteta työelämää koskevassa päätöksenteossa. Myös työ- ja perhe-elämää on pystyttävä sovittamaan yhteen paremmin.

Saarikko sanoo ymmärtävänsä, että monia ihmisiä voi huolettaa, mitä työpaikoilla tapahtuvan sopimisen lisääminen arjessa tarkoittaa.

– Siksi keskustan linja on, että kun lisätään työelämän joustoja, pitää lisätä myös turvaa. Onnistuessaan paikallinen sopimustoiminta tarjoaa yritysten tarvitseman joustavuuden ja työntekijöiden haluaman turvan siten, että ihmiset saavat töitä ja että suomalaiset tuotteet ja palvelut käyvät maailmalla kaupaksi, Saarikko näkee.

Saarikon mukaan myös hallituksella ja eduskunnalla on sanan- ja päätösvaltaa.

– Viimekätinen vastuu yhteiskunnan kehityksestä on aina vaaleilla valituilla päättäjillä. Meidän velvollisuutemme on myös pitää kaikkien suomalaisten puolta. Juuri nyt on kuitenkin tärkeää toimia yli hallitus-oppositiorajan sen puolesta, että luottamus työmarkkinoilla paranisi ja työrauha säilyy. Sitä eivät rakenna puoluepoliittisista syistä ärhäkäksi viritetyt kommentit kummaltakaan laidalta eduskuntaa, Saarikko vetoaa.