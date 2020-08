Annika Saarikko IL:lle: Keskustan tilanne on huonompi kuin vuosi sitten

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeri näkee puheenkohtajakisassa riskejä.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin tulevassa puoluekokouksessa haastava tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko myöntää Iltalehden haastattelussa puolueensa ahdingon.

Keskustan kannatus oli tämän viikon Ylen kyselyssä vain 10,5 prosenttia. Pudotusta edellisestä mittauksesta tuli 0,9 prosenttiyksikköä.

– Keskusta on huonommassa tilanteessa kuin vuosi sitten – jos sitä mitataan kannatuksella, jos sitä mitataan puolueväen innolla, ja jos sitä mitataan suomalaisten mielikuvalla keskustasta. Näillä mittareilla emme ole menneet missään parempaan suuntaan, Saarikko sanoo IL:lle.

Puheenjohtajakilvassa piilee hänen mukaansa myös riskejä.

Saarikko pitää mahdollisena, että kisa ”ei selkeytä ihmisten mielissä keskustan linjaa, jos tulee paljon erilaisia ajatuksia”.

– Sekään ei varmasti lisää luottamusta, jos me vain puimme menneitä ongelmia ja puolueen sisäisiä asioita, Saarikko jatkaa.

Lista syksyllä

Hallituksen lupaamien työllisyystoimien aikataulu on aiheuttanut närää pääministeripuolue SDP:n ja valtiovarainministeripuolue keskustan välillä. Pääministeri Sanna Marin on väläytellyt päätösten siirtämistä loppuvuoteen. Keskustan kantana on taas ollut, että ratkaisuja olisi tultava aiemmin luvatusti jo syksyn budjettiriihessä.

– Keskusta edellyttää, että budjettiriihessä on olemassa vähintään listaus siitä, mistä asioista uudet työpaikat koostuvat. Yksityiskohtia voidaan hioa sitten myöhemmin työmarkkinajärjestöjen kanssa, Annika Saarikko linjaa.

Hän puolustaa IL:lle Juha Sipilän (kesk.) hallituksen työllisyystoimia. Saarikon mukaan Suomi olisi nyt ilman niitä täysin toisenlaisessa tilanteessa. Nyt on kuitenkin hänen mukaansa tunnistettava ”muuttuvan työelämän kysymykset”, kuten yksinyrittäjät tai työssä jaksaminen.