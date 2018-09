Annika Saarikko: Ei tarvetta ottaa vielä kantaa maakuntavaaleihin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Peruspalveluministerin mukaan kaikki materiaalit on toimitettu sote-valiokunnalle niin nopeasti kuin mahdollista.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) sanoi tänään tiedotusvälineille, että ei ole mahdollista, että valiokunta saisi tällä viikolla valmiiksi sote- ja maakuntauudistukseen liittyvät mietintönsä.

– Asia on nyt eduskunnan käsissä, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) toteaa Verkkouutisille.

Valiokunnan puheenjohtajan Krista Kiurun mukaan syynä viivästymiseen on se, että hallitus on toimittanut valiokunnalle uusia pykälämuotoiluja vielä 3. syyskuuta ja valiokunta on päässyt mietintötekstin käsittelyyn vasta viikko sitten.

– Kaikki materiaalit on toimitettu niin nopeasti kuin on ollut mahdollista ja kaikkiin pyyntöihin ministeriö on vastannut, Saarikko sanoo.

Saarikon mukaan viivästymisen syitä osaavat arvioida häntä paremmin valiokunnan jäsenet.

Hallitus on linjannut aiemmin, että jos sote-valiokunta ei saa mietintöjä valmiiksi syyskuun aikana, maakuntavaaleja ei voida pitää ensi vuoden toukokuussa. Mietinnöt menevät sote-valiokunnasta vielä perustuslakivaliokunnan tarkistettavaksi.

Saarikko sanoi, että siihen ei ole tarvetta ottaa tässä kohdin vielä kantaa, lykkääntyvätkö maakuntavaalit toukokuulta.