Annika Saarikko: Eduskunnasta on löydyttävä tuki elvytyspaketille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan puheenjohtaja sanoi eduskuntaryhmänsä tukevan EU:n elvytyspaketin läpimenoa.

Keskustan puheenjohtajan, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon mukaan EU:n elvytyspaketin hyväksymisen puolesta on tehtävä töitä eduskunnassa.

– Keskustan eduskuntaryhmä on valmis tätä pakettia tukemaan. Tämän puolesta tehdään töitä, Annika Saarikko sanoi Ylen toimittajalle Säätytalolta poistuessaan.

Perustuslakivaliokunnassa keskustan kansanedustajat äänestivät opposition kanssa sen puolesta, että elvytyspaketin hyväksymiseen tarvitaan eduskunnassa kahden kolmasosan enemmistö.

Saarikon mukaan perustuslakivaliokunnan asioihin ei kuulu eikä sovi ottaa kantaa.

– Se on nyt tosiasia, jonka kanssa on elettävä. Se tarkoittaa, että eduskunnasta on löydyttävä kahden kolmasosan enemmistö, Saarikko sanoi.

EU-komissio ehdotti viime kesänä 750 miljardin euron elvytyspakettia koronaviruksen aiheuttamien taloudellisten vaurioiden korjaamiseksi. EU-jäsenmaiden hallitukset hyväksyivät paketin viime vuoden lopulla, mutta se pitää vielä hyväksyä jäsenmaiden parlamenteissa.