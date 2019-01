Annika Saarikko: Asiakasmaksuja ei voida hyväksyä ennen sote-uudistusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perhe- ja peruspalveluministerin mukaan eduskunnalle tekee vielä tiukkaa aikataulun kanssa.

Valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen sanoi tänään Verkkouutisille, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja koskevaa lakiesitystä ei voida viedä eteenpäin, jos sote-uudistusta ei ehditä hyväksyä eduskunnassa.

– Näin todellakin on, koska asiakasmaksulaki on kirjoitettu uuteen sote-maailmaan. Asiakasmaksulaki on kirjoitettu siten, että lain sanamuodot ja sisällöt ovat sellaiseen soteen, jossa vastuuta kantaa maakunnat, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) vahvisti toimittajille eduskunnassa.

Saarikon mukaan asiakasmaksulaki on tärkeä, mutta oleellista on sote. Hallituksen ykköstavoite on, että sote- ja maakuntauudistus saadaan hyväksyttyä eduskunnan suuressa salissa tällä vaalikaudella.

Se edellyttää hänen mukaansa sitä, että valiokuntien työskentely etenee ripeästi.

– Toisekseen se vaatii enemmistön suuressa salissa, Saarikko toteaa.

Asiakasmaksulain vaikutusarvioon tehtävä korjauksia

Lisäksi hallituksen täytyy vielä korjata asiakasmaksulain euromääräistä vaikutusarviota. Saarikon mukaan korjaukset liittyvät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tarkentuneisiin laskelmiin.

Saarikon mukaan hallituksella ei täällä tietoa ole aikomusta vetää asiakasmaksulakia pois eduskunnasta.

– Mutta tiedostamme ja olemme selkeästi viestineet, että meille tärkeintä on ison sote-maakuntauudistus-paketin käsittely, ja se on toiveenamme eduskunnalle ensisijaistaa asiakasmaksulakiin nähden, varsinkin kun tuossa laissa on kustannusvaikutusmuutoksia, joiden selvittely hallituksenkin päässä vaatii vielä aikaa.

Saarikko kertoi, että keskustan eduskuntaryhmässä on herättänyt eniten keskustelua välikaton eli kolmen käyntikerran jälkeisen maksuttomuuden poistuminen, mutta samalla kaikissa puheenvuoroissa on Saarikon mukaan tuotu esiin, että asiakasmaksulaissa on myös paljon hyvää.

– Tämä yksittäinen kohta on tietysti vaikea, mutta isoimmat ongelmat liittyvät nyt eduskunnan ajan riittävyyteen ja lain kustannusvaikutuksiin, jotka joka tapauksessa pitää vielä viilata. Sitten on vielä mahdolliset poliittiset hankaluudet, mutta ehkä tässä järjestyksessä.

Saarikko sanoo tietävänsä, että eduskunnalle tekee aikataulun kanssa vielä tiukkaa.

