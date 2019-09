Annika Saarikko asettui Antti Kaikkosen tueksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan keskustan puheenjohtajaa ei tule valita vain sukupuolen perusteella.

Keskustan kansanedustaja ja entinen ministeri Annika Saarikko ilmoittaa tukevansa puolustusministeri Antti Kaikkosta (kesk.) puolueen uudeksi puheenjohtajaksi.

Hän kiittää blogitekstissään ehdokkaita sinnikkäästä kampanjatyöstä ja arvioi, että puolueväki on nyt herännyt ”tappiomielialan keskeltä”.

– Yhdyn siihen monen keskustalaisen esittämään arvioon, että ehdokkaat ovat erittäin hyviä ja tasaväkisiä. Keskustalle käy joka tapauksessa hyvin. Ehdokkaista Antti on kysynyt minulta tukea kampanjaansa. Se tuntui hyvältä. Tuen häntä keskustan seuraavaksi puheenjohtajaksi, ja päätin sen julkisesti kertoa, Annika Saarikko kirjoittaa.

Hän kehuu Antti Kaikkosta yhteistyöpoliitikoksi ja taitavaksi johtajaksi.

– Antti on aatteellisesti selkeä linjauksissaan. Yritteliäisyyden puolustaminen ei ole pois vähäväkisten asioiden edistämisestä – molempia tarvitaan. Hänelle keskusta on koko Suomi ja kaikkien sukupolvien puolue. Tärkeä pyrkimys on saavuttaa puolueelle luottamusta myös oman peruskannattajakunnan ulkopuolella, Saarikko toteaa.

Saarikko pitää välttämättömänä, että Antti Kaikkonen avaa kokemaansa vaalirahakohua pamfletissaan.

– Vaalirahakohu taitaa hiertää meillä kivenä kengässä puolueena yhä – se on ymmärrettävää. Mutta menneisyytensä vangiksi ei voi jättää meistä ketään, Saarikko sanoo.

Hän toivoo, ettei puoluekokousvalintaa tehdä vain sukupuolinäkökulmasta.

– Huomaan joidenkin pohtivan keskustan puheenjohtajavalintaa sukupuolisidonnaisesti. Itsekin mietin asiaa paljon. Oma näkemykseni tasa-arvosta lähtee aina siitä, että naisten ei tarvitse saada etumatkaa – mutta samalta viivalta pitää saada lähteä.

– En myöskään tunne yhtään vaikuttajanaista, joka haluaisi tulla valittua siksi, että on nainen. Pätevyys ratkaiskoon, Saarikko jatkaa.

Annika Saarikko on parhaillaan perhevapaalla kansanedustajan tehtävästä ja jätti samasta syystä eronpyyntönsä tiede- ja kulttuuriministerin tehtävästä elokuussa. Hän palaa ministeriksi elokuussa 2020.

Keskusta kohti Kouvolaa, tukeni saa @anttikaikkonen. Blogissa kerron miksi. Molemmille ehdokkaille arvostus upeasta kampanjasta&kierroksesta. Vahva tuki ja luottamus, että @keskusta’lle käy joka tapauksessa hyvin.https://t.co/VtbtbQsjR9 — Annika Saarikko (@AnnikaSaarikko) September 3, 2019