Annika Saarikko: Ansiotuloverotusta olisi perusteltua alentaa

Keskuskauppakamari esitti tuloverotuksen keventämistä kahdella prosenttiyksiköllä kautta linjan.

Valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) mielestä ansiotuloverotusta olisi perusteltua alentaa vielä tällä vaalikaudella.

Saarikko otti kantaa verotukseen Keskuskauppakamarin suuressa veropäivässä.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi ehdotti avauspuheenvuorossaan, että seuraavan hallituksen pitäisi alentaa vaalikautensa aluksi ansiotuloverotusta kahdella prosenttiyksiköllä kautta linjan. Tämä tarkoittaisi noin kahden miljardin euron kevennyksiä.

– Minusta Juho katsoo aivan turhan kauas. Minusta Suomessa olisi ihan perusteltua katsoa myöskin veronkevennyksiä ansiotuloverotukseen. Minun ymmärtääkseni tämä on veropäivä, jossa voin tämän näkemyksen kertoa, Saarikko sanoi.

Työttömyysturvaan muutoksia ensi keväänä

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus aikoo päättää ensi keväänä 110 miljoonan euron julkista taloutta vahvistamista työllisyystoimista.

– 110 miljoonan toimet tulevat sisältämään ratkaisuja, jotka liittyvät myös työttömyysturvaan, mutta samalla olen realisti. Aika voimaperäisesti ja vaativien neuvotteluiden kautta kävimme läpi viime keväänä sen, onko tällä hallituksella halua ja edellytyksiä tehdä suurreformeja työttömyysturvaan. Näin ei ole, Saarikko totesi.

Hänen mukaansa 110 miljoonan euron kokonaisuuskin tulee olemaan hallitukselle vaativa.

Syksyn budjettiriihessä työllisyyspäätöksiä ei saatu vielä aikaiseksi, vaan ne lykättiin helmikuulle. Pöydällä oli muun muassa työttömyysturvan työssäoloehdon euroistaminen eli ansiosidonnaisen työttömyysturvan saamisen ehtojen muuttaminen tulosidonnaisiksi ja omavastuupäivien palauttaminen viidestä seitsemään, ennen kuin työttömyysturvan saanti alkaa.

Omavastuupäiviä vähennettiin kahdella, kun työttömyysturvan aktiivimalli otettiin käyttöön viime vaalikaudella, mutta niitä ei palautettu, kun aktiivimalli kumottiin tällä vaalikaudella.

Työttömyysturvaan kohdistuvat päätökset ovat hallituksessa erityisen vaikeita vasemmistoliitolle.

Ei enää merkittäviä veronkorotuksia

Saarikko ei kannata enää lisäveronkorotuksia tällä hallituskaudella.

– Kyllä tämän hallituksen lista veronkorotuksista, se recordi alkaa olla kunnossa. Ei minulla ole ajatuksia esittää merkittäviä veronkorotuksia enää tämän vaalikauden vaiheilla.

Saarikko sanoi, että hänen ajattelunsa poikkeaa Romakkaniemen ajattelusta haittaverojen osalta.

Romakkaniemi esitti, että mikäli ensi vaalikauden aluksi alennettaisiin ansiotuloverotusta, verokertymää voisi seurata kahden vuoden ajan. Kolmantena vuotena päätettäisiin kulutus- ja haittaverojen korotuksista sillä määrällä, mikä ei ole tullut takaisin dynaamisina vaikutuksina.

– Se on poliitikoille helpoin tie. Alkoholi- ja tupakkavero ja niin edelleen on aina ollut helppo kassan täyttökohde, ja useampi hallitus peräkkäin on kyllä tätä keinoa aika rivakasti käyttänyt, Saarikko sanoi.

Hän totesi, että haittaveroja on korotettu jo niin paljon, ettei niiden korottaminen ole enää niin yksinkertaista.

Yritysverotuksen kiristäminen ei edelleenkään käy keskustalle.

– Hallitusohjelman linjaukset siitä, että yritysten verotusta ei kiristetä, on linjaus, josta aion pitää kiinni, Saarikko sanoi.