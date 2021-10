Anni Sinnemäki: Uusi autoilutunneli ei poistaisi ongelmia vaan siirtäisi niitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Apulaispormestari sanoo, että Helsinkiin on tulossa kilometrihinnaltaan seudun kallein liikennehanke.

Helsingin apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) sanoo, että jos niin sanottu Sörnäistentunneli rakennetaan, autoilun määrä lisääntyy.

– Tämän seurauksena me emme ratkaise ongelmia, ainoastaan siirrämme niitä. Vaikka tunnelin kohdalla autoilu sujuisikin, kasvanut autojen määrä siirtää ruuhkat sinne, mistä tunneliin ollaan ajamassa, eli lähimpiin kaupunginosiin, Sinnemäki kirjoittaa Facebookissa.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tiistaina tunneli hankesuunnitelman äänin 8 – 5. Tunneli etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn Kokoomuksen, SDP:n, Perussuomalaisten ja RKP:n äänillä. Vihreät ja vasemmistoliitto vastustivat tunnelia. Lopullisen päätöksen tekee kaupunginvaltuusto. Tunneli yhdistäisi Sörnäisten rantatien ja Hermannin rantatien.

Sinnemäki sanoo, että autoilun lisääntymisen takia tunnelin ilmastovaikutukset nousevat liian suuriksi. Hän moittii myös rakentamiskustannuksia, jotka nykyarvion mukaan ovat 180 miljoonaa euroa. Hänen mukaansa ne kuitenkin nousevat vielä.

– Sörnäistentunnelin pohjoisen suuaukon hinta on kohonnut jo 70 prosenttia kaavavaiheen suunnitelmasta, mikä on suurempi nousu kuin esimerkiksi Länsimetrolla. Kilometrihinnaltaan siitä on tulossa koko seudun kallein liikennehanke.