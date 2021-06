Anni Sinnemäki HS:lle: En ole syyllistynyt tämän tyyppisiin asioihin

Helsingin apulaispormestarin mukaan puolueessa on oltu tietoisia prosessista.

Helsingin apulaispormestari ja vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäki kommentoi myöhään perjantai-iltana virkarikosepäilyään Helsingin Sanomille. Rikostutkinta koskee Sinnemäen tuttavan, näyttelijä Pihla Viitalan poikkeusluvalla rakennuttamaa paritaloa Meilahdessa.

Sinnemäki kiistää syyllistyneensä asiassa rikokseen.

– Ajattelen, että on nyt tärkeää todeta selkeästi, että en ole syyllistynyt tämän tyyppisiin asioihin, joihin nämä syytökset viittaavat. Loppu jää ihmisten arvioitavaksi, Sinnemäki sanoo HS:lle.

Sinnemäen mukaan Meilahdessa on myönnetty useita vastaavan kaltaisia poikkeamislupapäätöksiä eikä Viitala ole itse hakenut kyseistä lupaa.

– Päätökset ovat olleet valmisteilla olleen kaavaluonnoksen mukaisia. Tämä on hyvin normaali ja esimerkiksi Elyn ohjeiden mukainen menettely, Sinnemäki toteaa.

– Minulla on se käsitys, että tehdyt päätökset on valmisteltu huolella ja perusteltu läpinäkyvästi. Kyseessä oleva päätös on ollut valituskelpoinen, eikä siitä ole valitettu. Päätökset on mielestäni valmisteltu hyvin, Sinnemäki jatkaa.

Sinnemäki myös toteaa kertoneensa rikostutkinnasta Helsingin vihreille ennen nimitystään pormestariehdokkaaksi.

– Sen voin sanoa, että Helsingin vihreät ovat olleet tietoisia prosessista nimetessään minut ehdokkaaksi, Sinnemäki päättää.