Anni Sinnemäki: Helsingissä on hyvin tilaa sujuvalle autoilulle

Apulaispormestarin mukaan pääkaupungissa autolla pääsee kätevästi mihin vaan.

Helsingin kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) kirjoitti ja vastaili viikonloppuna Twitterissä useisiin viesteihin pääkaupungin liikenteestä. Sinnemäeltä kysyttiin, miksi hän vihaa autoja.

– Miten niin vihaan? Tiedän, että täälläkin on paljon ihmisiä joille auto on iso tunneasia, mutta en kyllä itse lukeudu heihin. Minun tavoitteeni on vähäpäästöinen ja toimiva liikennejärjestelmä, Anni Sinnemäki vastasi.

Seuraavan twiittaajan mukaan ”vihaan” autoilua kohtaan sisältyy ainakin osatotuus: jos vihreät olisivat autoilumyönteinen puolue, ei Helsingissä nähtäisi mittavia autoilunhaittatoimia.

– Mun nähdäkseni tuo kuvitelma vihasta liittyy siihen, että on paljon ihmisiä jotka eivät hahmota liikennejärjestelmää kokonaisuutena johon kuuluu monia muitakin liikennemuotoja kuin auto, Sinnemäki kommentoi.

Jatkokysyjä tiedusteli, miksi vihreät sitten ovat vain yksityisautoilua vastaan, jos asia on kokonaisuus, jossa kaikille liikkumismuodoille on tilaa?

– No jaa. Sanoisin että Helsingissä ainakin hyvin tilaa sujuvalle autoilulle, autolla pääsee kätevästi oikeastaan mistä vaan mihin vaan. Suurimman esteen tähän tekevät työmaat, joihin aina hyvät syyt ja joiden läpivientiä pyritään nopeuttamaan, Anni Sinnemäki totesi.

Noin isolla aikaerolla varmasti melkein jokainen käyttäisi autoa. Ja autoiluhan sujuu sitä paremmin, mitä useampi niistä joilla hyviä vaihtoehtoja, on valinnut joukkoliikenteen tai pyörän. — Anni Sinnemäki (@AnniSinnemaki) February 16, 2019

Lauttasaaren silta peruskorjataan ja liikennetila ryhmitellään sillalla kulkevan liikenteen tarpeen mukaan. Myös lunta varten kapea tila, ei tosin kaistan levyinen lähimainkaan. Hyvä että peruskorjataan ja järkevä uudistus muutenkin. — Anni Sinnemäki (@AnniSinnemaki) February 16, 2019