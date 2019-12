”Oliko Pekka Haavistolla mandaatti evakuoida aikuisia al-Holista?”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan mukaan ISIS-leirin asiassa on epäselvyyttä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen perustelee Twitterissä kokoomuksen eduskuntaryhmän keskiviikkona jättämää kirjallista kysymystä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimista Syyrian al-Holin niin kutsutun ISIS-leirin asiassa.

– Ilmassa epäselvyys, onko Rinteen hallitus antanut Haavistolle mandaatin tapaus- ja tilannekohtaisesti evakuoida myös aikuisia Al-Holin leiriltä?, Mykkänen kysyy.

– Kun ei ole kyselytunteja, kysymme kirjallisesti, hän jatkaa.

Mykkänen suuntaa sanansa keskustalaisille.

– Ja saatte vastauksen, että tällaista mandaattia ei ole annettu, keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä vastaa.

Kirjallisessa kysymyksessä viitataan julkisuudessa olleisiin tietoihin, joiden mukaan ulkoministeri Haavisto olisi painostanut ministeriön virkamiestä junailemaan al-Holin leirin suomalaisia lapsia Suomeen. Haavisto on kiistänyt väitteet.

Kansanedustajat toteavat hallituksen aikeiden asiassa olevan muutenkin epäselviä. Kysyjät viittaavat pääministeri Antti Rinteen (sd.) ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) lausuntoihin eduskunnan kyselytunnilla kesäkuun 27. päivänä 2019, että ”hallitus ei lähde aktiivisesti hakemaan näitä ihmisiä pois”.

– Nämä kommentit ovat ristiriidassa viimeisten uutisten kanssa, joissa todetaan, että hallitus on siunannut al-Holin leirillä olevien naisten ja lasten tuomisen tapauskohtaisesti takaisin Suomeen. Uutislähteiden mukaan hallitus on yhdessä käynyt läpi toimia, joiden avulla suomalaisia voidaan hakea al-Holin pakolaisleiriltä. Kysymys kuuluu, missä kokoonpanossa päätös on tehty ja onko päätös ollut yksimielinen.

Kysymyksessä huomautetaan, että osa äideistä voi olla hyvinkin radikalisoituneita ja vaarallisia.

Myös ulkoministerin johtamistavasta, virkamiesten painostamisesta ja syrjäyttämisestä sekä työilmapiiristä kysytään.

