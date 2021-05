”Annetaan AstraZenecat vapaaehtoisille”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja tarjoaisi nyt hyljeksittyjä koronarokotteita niille, jotka niitä haluaisivat.

Vihreiden kansanedustaja Atte Harjanne on jättänyt kirjallisen kysymyksen adenovirusvektorirokotteiden tehokkaasta käytöstä koronaepidemian ja sen vaikutusten torjunnassa.

Kysymyksen mukaan Suomessa on valittu linja, jossa adenovirusvektorirokotteiden käyttöä on rajoitettu melko tiukasti, vaikka rokotteita tänne on tilattu ja saatu.

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tiedotti 18.5.2021, ettei AstraZenecan rokotetta anneta alle 65-vuotiaille edes pyydettäessä. Johnson & Johnsonin rokotetta ei puolestaan aiota käyttää Suomessa lainkaan, ellei epidemiatilanne pahene merkittävästi. Perusteluna käyttörajoituksille on hyvin harvinainen hyytymishäiriön riski, jonka suhteellinen merkittävyys kasvaa epidemian rauhoittumisen myötä.

Jokainen annettu koronarokote kuitenkin kansanedustajan mukaan osaltaan nopeuttaa rajoitusten poistamista, ja rokotuksen hidastumisella onkin vaihtoehtoiskustannus.

– Päätös olla käyttämättä saatavilla olevia, turvallisiksi todettuja ja myyntiluvan saaneita rokotteita keskellä pandemiaa vaikuttaa ristiriitaiselta ja tulisi pystyä perustelemaan julkisuudessa äärimmäisen hyvin. Vaikka kyseisten rokotteiden käyttöä haittariskien perusteella rajattaisiinkin, vaikuttaisi erittäin perustellulta tarjota muuten käyttämättä tai varastoon jääviä rokotteita vapaaehtoisille rokotettaville kaikissa ikäryhmissä.

Harjanne kysyy ”ovatko adenovirusvektorirokotteiden käytön nykyiset rajaukset perusteltuja yhteiskunnan kokonaisedun, kansanterveyden ja kansantalouden näkökulmasta ja voisiko kyseisiä koronarokotteita tarjota ainakin vapaaehtoisille rokotettaville?”.