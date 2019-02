Anne-Mari Virolainen väärinkäytöksistä: Olen vihainen ja surullinen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministeri on järkyttynyt Alavuden hoivakodin tapauksesta.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) kertoo olevansa tyrmistynyt Alavuudella sijaitsevan hoivakoti Pelimannin väärinkäytöksistä. Virolainen kirjoittaa asiasta Facebook-päivityksessään.

Ministerin mukaan vanhustenhoitoon liittyvistä väärinkäytöksistä ei enää voi puhua yksittäistapauksina.

– Näitä tapauksia on tullut niin monta, että olo on voimaton. Ei tunnu mahdolliselta, että näin monet väärinkäytökset olisivat kaikki yksittäistapauksia. Vanhusten palvelut on pantava kuntoon heti, ja tämä edellyttää vastuun kantamista ihan joka tasolla, Virolainen kertoo.

Virolainen kertoo tukevansa valtioneuvostossa määrärahojen lisäämistä hoivakotien valvontaan. Hän katsoo, että satunnaistarkastuksilla on merkittävä rooli välinpitämättömän toiminnan lopettamisessa.

– Jokainen ansaitsee turvatun vanhuuden ja ihmisarvoisen kohtelun. Jokaisen hoivakodin — niin julkisen kuin yksityisen — on oltava turvallinen, inhimillinen ja ennen kaikkea arvokas koti, Virolainen päättää.

