Anne-Mari Virolainen: Työnantajalle 5000 euron korvaus raskauksista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Korvauksella vähennettäisiin raskaussyrjintää.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) esittää äitiyden aiheuttavien kustannuksien tasaamiseksi 5 000 euron kertakorvausta raskaudesta työnantajalle..

Tällä hetkellä työnantajan on mahdollista hakea 2 500 euron korvausta, mutta vaikutus on ollut odotettua vähäisempi. Uudistus nostaisi korvauksen 5 000 euroon.

– Raskaussyrjintä on erittäin näkyvä työelämän syrjintäongelma. Nuorten naisten syrjintä työmarkkinoilla jatkuu, ja asiaan on saatava muutos. Raskaussyrjintä on vakava ongelma tasa-arvon, työmarkkinoiden ja naisten palkkakehityksen kannalta, Virolainen sanoo.

Tasa-arvovaltuutetun kertomuksen mukaan raskaussyrjintä ilmenee esimerkiksi määräaikaisten työsuhteiden keston rajoittamisena raskauden ja perhevapaiden vuoksi, hankaluuksina työhön paluussa perhevapaan jälkeen sekä asiattomina kysymyksinä työhaastatteluissa.

– Nuorten naisten on vaikeampaa päästä vakituiseen työsuhteeseen juuri mahdollisen äitiyden aiheuttamien kustannusten johdosta. Tämä ei ole vain tasa-arvo-ongelma, vaan asialla on myös mittavia kansantaloudellisia vaikutuksia, Virolainen linjaa.

– Naisten syrjintä raskauteen ja perhevapaisiin liittyen on saatava loppumaan, hän toteaa.