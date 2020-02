Anne-Mari Virolainen: Tämä sanonta on politiikan silmänkääntöä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja arvostelee hallituksen päätöstä kutsua juoksevia menoja tulevaisuusinvestoinneiksi.

Kansanedustaja Anne-Mari Virolainen (kok.) sanoo toivovansa, että hallitus onnistuu tavoitteessaan 75 prosentin työllisyysasteesta ja julkisen talouden tasapainosta vuoteen 2023 mennessä. Tehtävä on vaikea työikäisen väestön pienentyessä ja vanhusten osuuden kasvaessa.

– Nämä ovat ne reaaliteetit, jotka on huomioitava, kun hallitus lupaa ”parantaa tavallisten ihmisten arkea”, Anne-Mari Virolainen kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus on vakuuttanut pohjaavansa päätöksensä tutkittuun tietoon.

– Kuvittelen, että talouspolitiikan arviointineuvosto olisi sellainen arvostettava elin. Arviointineuvosto ihmettelee, että hallitukselta uupuu kunnon suunnitelma julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi. Kuulisin kovin mieluusti vaikuttavista keinoista ja toimenpiteistä, joilla työllisyysaste nousee pohjoismaiselle tasolle, Virolainen sanoo.

– Erityisesti haluaisin, että hallitus kiinnittäisi huomiota uusien työpaikkojen laatuun ja yrityksiin syntyvien työpaikkojen osuuteen, sillä niillä on eniten vaikutusta verokertymiin.

Kansanedustaja arvioi hallituksen talouspolitiikan perustan huteraksi. Arviointineuvoston mukaan hallituksen tulevaisuusinvestointien paketti sisältää useita menokohteita, jotka ovat luonteeltaan lähempänä kulutusmenoja kuin investointeja.

– Meilläpäin on toimintamallina, että ensin kerätään rahat ennen kuin ne haaskataan. Juoksevien menojen nimittäminen tulevaisuusinvestoiksi on silmänkääntötemppu. Vastuulliselle politiikalle on kysyntää, Anne-Mari Virolainen sanoo.

Posted by Anne-Mari Virolainen on Tuesday, February 11, 2020