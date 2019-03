Anne-Mari Virolainen: Osaajapula nakertaa hyvinvointia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ministerin mukaan työvoiman saatavuusharkinnasta on luovuttava.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolainen (kok.) toivoo puolueilta ennakkoluutotonta suhtautumista töivoiman saatavuusharkinnan poistamiseksi.

Arvioiden mukaan Suomessa jäi viime vuonna syntymättä lähes parikymmentätuhatta työpaikkaa yritysten rekrytointivaikeuksien vuoksi. Tämä tarkoittaa Virolaisen mukaan myös valtavia hyvinvointitappioita.

– Kaikkien puolueiden kannattaisi tunnustaa tosiasiat. Suomella, jossa joka maakunnassa on tällä hetkellä pula eri alojen osaamisesta, ei kerta kaikkiaan ole varaa jatkaa nykyisenkaltaista työvoiman saatavuusharkintaa, Virolainen sanoo.

– Nykylinja on talouskasvun hidaste ja aiheuttaa monilla aloilla isoja ongelmia. Tekemätöntä työtä jääkin tekemättömäksi, kun tekijöitä ei löydy. Ihmisiä jää vaille työtä, koska heidän ei anneta tulla tekemään sitä.

Saatavuusharkinta tarkoittaa käytännössä sitä, että kolmannen maan kansalaisen saa palkata vain, jos tehtävään ei löydy suomalaista tai EU-kansalaista. Vain tietyillä erikseen määritellyillä ja tarkoin rajatuilla poikkeusaloilla tätä saatavuusharkintaa ei sovelleta.

Työvoima- ja elinkeinoministeriön viime torstaina julkaisema työvoima- ja elinkeinotoimistojen tietoihin perustuva ammattibarometri kertoi, että työvoimapula vaivaa yhä useampaa ammattia. Tilanne on huonontunut vauhdilla. Nyt työvoimapulasta kärsii 54 ammattia, kun kaksi vuotta sitten tällaisiksi ammateiksi määriteltiin 24.

Virolaisen mukaan suhteellisesti eniten työvoimapula-ammatteja on Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla. Työntekijöistä on huutava pula on muun muassa sosiaali- ja terveysalalla sekä palvelualoilla.

– Eri alojen osaajapulaan vastaamisessa oikein kohdennettu koulutus on tärkeässä roolissa. On kuitenkin selvää, että kaikkia tarvittavia käsipareja emme eri aloille mitenkään löydä Suomesta. Tekijöitä tarvitaan nyt, ei vasta useamman vuoden päästä.

Virolaisen mukaan saatavuusharkinnasta luopumisen myötä pitäisi samalla vahvistaa resursseja reilujen työehtojen noudattamisen valvontaan työpaikoilla.

Osaajapulaan on vastattava Virolaisen mukaan myös muilla toimilla.

– Kokoomus on esittänyt, että ulkomaisille tutkinto-opiskelijoille myönnetään valmistumisen jälkeen automaattisesti vähintään kahden vuoden oleskelulupa. Näin suomalaisen huippukoulutuksen saaneet nuoret jäisivät helpommin töihin Suomeen, hyödyttämään osaamisellaan suomalaista yhteiskuntaa.

Virolaisen mukaan myös oleskelulupakäytäntöjä on edelleen sujuvoitettava.

– Tavoitteeksi ensi vaalikaudelle voisimme asettaa, että työluvan saa viikossa.