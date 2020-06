Anne-Mari Virolainen: Miksi ei mitään ehtoja hallitukselta?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksessa kysytään, onko EU:n taloussäännöt ja rakenteellisten uudistusten merkitys unohdettu.

Kokoomuksen kansanedustaja Anne-Mari Virolaisen mukaan hallitus ei aseta minkäänlaisia ehtoja EU:n elpymisrahastoon. Hänen mukaansa kokoomus kannattaa sitä, että EU-rahoitus on vahvasti ehdollista ja välineiden on oltava tarkkarajaisia.

– Hallituksen kannassa on olennainen puute. Hallitus ei aseta minkäänlaisia talouspoliittisia ehtoja. Hallituksen ehdollisuudet keskittyvät oikeusvaltioperiaatteeseen ja ilmastotoimiin. Onko hallitus unohtanut EU:n taloussäännöt ja periaatteet sekä rakenteellisten uudistusten merkityksen?, Anne-Mari Virolainen kysyi kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa eduskunnassa.

– Euro tarvitsee tuekseen tiukat, mutta yksinkertaisemmat säännöt ja enemmän markkinakuria. Velkajärjestelymekanismi on otettava käyttöön ja se tulisi kytkeä osaksi EU:n budjettiratkaisua. Pankkiunioni on saatettava loppuun ja pääomamarkkinaunioni on rakennettava pikimmiten, Virolainen totesi.

Kokoomuksen mukaan EU-rahoitus pitäisi sitoa talouden rakenteiden uudistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen, oikeusvaltioperiaatteeseen ja kestäviin investointeihin. Samalla on pidettävä kiinni siitä, että vastuut ja niihin liittyvät riskit eivät saa vaarantaa Suomen valtion mahdollisuuksia huolehtia perustuslain mukaisista velvoitteistaan.

– Painotamme myös, että rahaston tulee olla osa EU-budjettia läpinäkyvyyden ja parlamentaarisen seurannan takia, Virolainen totesi.

Kansanedustaja arvosteli sitä, että hallituksen kanta elpymisrahastoon ilmoitettiin vain tunti ennen käsittelyä. Hän myös ihmetteli, miksi Suomen hallitus ei ole hyvissä ajoin osallistunut EU:ssa keskusteluun elvytysrahaston mallista ja koosta.

– Suomen hallitus ei osallistunut tähän keskusteluun. Siitä ei ole ennakkovaikuttamisessa apua, että pääministeri kertoo tavoitteista kotimaan mediassa päivä ennen kuin komissio julkistaa esityksensä. Samaan aikaan, kun muut EU-jäsenet ovat lobanneet komissiota Suomen hallitus on istunut ja odottanut komission esitystä, Virolainen sanoi.

– Viimeistään nyt on käärittävä hihat ja aloitettava vaikuttamistyö sen puolesta, että tästä massiivisesta esityksestä saadaan Suomea ja koko EU:ta hyödyttävä.