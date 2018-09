Anne-Mari Virolainen IS:lle: Suomen maine ei ole kärsinyt

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kohu ulkoministerin ympärillä ei ulkomaankauppa- ja kehitysministerin mukaan näytä vaikuttaneen Suomen maineeseen.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Anne-Mari Virolaisen (kok.) mukaan Suomi on muualla maailmassa ”hyvässä huudossa”. Virolainen sanoo Ilta-Sanomille, että tasa-arvoon ja kehitykseen liittyvissä asioissa Suomella on erittäin hyvä maine siitä huolimatta, että kehitysapua on vähennetty.

– Meille tuleva lämmin vastaanotto ei ole pelkkää puhetta. Suomi on oikeasti hyvässä huudossa. Tässä voidaan sanoa, että olemme kokoamme suurempi toimija, hän kehuu.

Ministeri on osallistunut tällä viikolla YK:n yleiskokouksen avajaisviikolle.

Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) abortinvastaiset kannanotot ja niistä seurannut luottamusäänestys nostattivat kohun, joka ei Virolaisen mukaan ole kuitenkaan näkynyt ulkomailla. Hän ei koe, että Suomen maine olisi kohun vuoksi kärsinyt.

Virolaisen mukaan tapaus ei ole tullut esiin yhdessäkään tapaamisessa matkan aikana.

– Kukaan ei ole sanonut mitään suoraan. En sitten tiedä, onko käytävillä puhuttu. Mutta kahdenkeskisissä tapaamisissa tämä ei ole tullut lainkaan esille.