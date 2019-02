Anne Berner: Raideliikenteen kilpailutus etenee

Liikenne- ja viestintäministerin mukaan suuria raidehankkeita ei voida toteuttaa vain budjettirahoituksella.

Hallitus kertoo edistävänsä raideliikenneinvestointeja perustamalla uuden valtio-omisteisen osakeyhtiön. Yhtiö perustetaan minimiosakepääomalla liikenne- ja viestintäministeriön omistajaohjaukseen.

Raideliikennettä aiotaan kehittää jatkossa hankeyhtiöiden avulla pohjoiseen, länteen ja itään. Suunnittelun edetessä yhtiöihin tulee omistajiksi valtion lisäksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä.

Suomi osallistuu myös Rail Balticaan liittyvään RB Rail AS -yhteisyritykseen, sillä hanke toisi kotimaisille kuljetuksille uuden reitin tärkeille markkina-alueille.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) mukaan suuria raideinvestointeja ei olisi mahdollista toteuttaa vain budjettirahoituksella.

– Ratkaisua on haettu koko hallituskauden ajan ja on hienoa, että se on nyt löytynyt yhteistyössä kaupunkien kanssa. Toimiva raideliikenne on välttämätöntä arjen liikkumisen helpottamiseksi ja työssäkäyntialueiden laajentamiseksi, ja samalla merkittävä tekijä Suomen kilpailukyvylle, Berner sanoi tiedotustilaisuudessa.

Lentoradan ja Tampereen ratakäytävän kokonaiskustannukset ovat alustavien arvioiden mukaan noin 5,5 miljardia euroa. Ennustettu matkustajamäärä on 6,5 miljoonaa matkaa vuodessa. Helsinki-Turku-yhteysväliin liittyvien hankkeiden hintalappu olisi puolestaan noin kaksi miljardia euroa ja vuosittainen matkustajamäärä noin 1,6 miljoonaa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi pitävänsä päätöstä tärkeänä välttämättömien liikenneinvestointien turvaamiseksi.

– Olemme tehneet tämän eteen määrätietoista työtä. Raidehankkeilla on merkitystä työvoiman liikkuvuuden ja asuntorakentamisen vauhdittamisen kannalta, Orpo sanoi.

– Jos hankkeet toteutettaisiin vain budjettirahoituksella, niissä kestäisi kymmeniä vuosia. Rahoituspaineet olisivat haastaneet myös teiden ylläpidon ja maakuntahankkeet.

Ministerit kertoivat tehneensä taustatyötä myös EU-komission kanssa.

– EU-rahoitus voi olla jopa 20 prosenttia rakennuskustannuksista, joka on tämänkaltaisissa projekteissa aivan valtava summa, Petteri Orpo sanoi.

Valtio siirtää Oy Suomen Rata Ab:n taseeseen 100 milj. euron arvosta omistamiaan osakkeita.

▶️ Hankeyhtiö #Suomirata 16 milj. €

▶️ Hankeyhtiö Turun tunnin juna 10 milj. €

▶️ Kalustoyhtiö 71 milj. €

▶️ Rail Baltica -yhtiö 2 milj. €#raideliikenne https://t.co/3eINS6tuqa — LVM (@lvmfi) February 1, 2019