Anne Berner: Liikennepolitiikka saanut uuden suunnan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Liikenne- ja viestintäministerin mukaan tulevaisuuden liikenne on palveluihin perustuvaa ja päästötöntä.

– Ilmastonmuutos on yksi merkittävimmistä liikenteen muutostekijöistä, eikä se jätä kylmäksi viestintäsektoriakaan. Liikenteen päästövähennykset edellyttävät vahvaa johtajuutta ja askelmerkit, joilla saamme hiilijalanjälkemme pienemään. Tarvitsemme kunnianhimoiset tavoitteet, totesi liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) ministeriön järjestämässä kutsuseminaarissa tiistaina.

– Liikennepolitiikka on saanut tämän hallituskauden aikana uuden suunnan. Liikennepalvelulaissa on edistyksellisellä tavalla käsitelty dataa ja sen hyödyntämistä osana liikenteen palveluita. Uusi lainsäädäntö mahdollistaa ennennäkemättömällä tavalla liikenteen palveluistumisen.

Ministeri Berner toi esiin liikenteen palveluistumisen lisäksi uusien rahoituskeinojen välttämättömyyden matkalla kohti hiiletöntä huomista.

– Kilpailukykyinen raideliikenne hillitsee ilmastonmuutosta. Tarvitaan uusia rahoituskeinoja, koska perinteisen budjettirahoituksen tie on käyty loppuun. Uudet, nopeat raideyhteydet rahoitetaan hankeyhtiöiden avulla. Niiden perusajatuksena on sitoa liiketaloudellisesti liikennehankkeiden synnyttämät hyödyt kiinteäksi osaksi rahoitusta, hän totesi.

– Liikenteen osalta julkisella sektorilla on vielä paljon tehtävää liikenteen verotusratkaisuissa. Nykyisellään liikenteen verotus ei kannusta riittävällä tavalla liikkumispalveluiden käyttöön tai vähähiiliseen liikkumiseen. Verotuksella on voimakas vaikutus kulutusvalintoihin. On selvästi nähtävissä, että tarvitsemme liikenteen verotuksen kokonaisuudistuksen.

Ilmastonmuutos

Ministeri Berner nosti esiin myös ilmastonmuutoksen vaikutukset talouteemme.

– Suomalaisilla yrityksillä ja tutkimuslaitoksilla on valtavasti teknologista osaamista, jonka voimme valjastaa taisteluun ilmastonmuutosta vastaan. Olen ollut erityisen ilahtunut siitä, että suomalainen teollisuus on niin voimakkaasti sitoutunut päästöjen vähentämiseen.

Hänen mukaansa ilmastonmuutos ei taitu pelkillä kansallisilla ratkaisuilla, ja Suomen pitää olla kokoaan suurempi kaikissa tulevissa ilmastoneuvotteluissa.

– Viestintäsektorin haasteena on puolestaan tehostaa omaa energiankulutustaan sekä luoda ratkaisuja ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseksi koko yhteiskunnan käyttöön.

Ministeri Berner toivoo sidosryhmien edustajilta rohkeutta, innovatiivisuutta ja kykyä nähdä ja ottaa käyttöön uudet mahdollisuudet.

– Toivon myös, että seuraava hallitus etsii ja löytää tehokkaat keinot, joilla hillitään ilmaston lämpenemistä. Siirtymä fossiilitaloudesta vähähiilisyyteen ja lopulta hiilettömään huomiseen on välttämätön.