Anne Berner: Jäämeren radasta tärkeä eurooppalainen hanke

Selvitys Jäämeren rautatiestä on valmistunut. Liikenne- ja viestintäministeriö kertoo valinneensa jatkoselvitykseen ratalinjauksen, joka kulkee Jäämerelle Oulun, Rovaniemen ja Kirkkoniemen kautta.

– Jäämeren rata on tärkeä eurooppalainen hanke, joka kytkisi pohjoisen, arktisen Euroopan kiinteämmin osaksi Manner-Eurooppaa. Ratayhteys parantaisi useiden pohjoisen alueen elinkeinojen edellytyksiä. Työryhmä alkaa nyt selvittää tarkemmin Kirkkoniemeen tehtävää ratalinjausta, kertoo liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) ministeriönsä tiedotteessa.

Linjauksen ratkaisi ministeriön mukaan Kirkkoniemen eduksi Suomen logistisen aseman, saavutettavuuden ja huoltovarmuuden parantuminen vaihtoehtoihin verrattuna. Kirkkoniemen linjaus oli kahdesta kärkiehdokkaasta edullisempi.

Suomen ja Norjan liikenneministereillä on yhteinen näkemys hankkeen tilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista.

– Haluamme jatkaa erinomaista yhteistyötä Norjan ja Suomen välillä ja osallistumme mielellämme Rovaniemi-Kirkkoniemi-ratalinjauksen vaihtoehtoja pohtivan työryhmän työhön, kertoo Norjan liikenneministeri Ketil Solvik-Olsen.

Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi viime heinäkuussa Liikennevirastoa tekemään mahdollisesta Jäämeren radasta selvityksen yhdessä Norjan liikenneviranomaisten kanssa. Liikennevirasto arvioi viiden eri linjausvaihtoehdon toteuttamista ja taloudellista kannattavuutta.

– Kaikki tutkitut ratavaihtoehdot olisivat teknisesti mahdollisia toteuttaa. Vaihtelua oli kuitenkin runsaasti etenkin taloudellisessa vertailussa sekä vaikutuksia ympäristölle vertailtaessa, kertoo johtaja Matti Levomäki Liikennevirastosta.

Selvityksessä tarkastellut linjausvaihtoehdot olivat Tornio–Narvik, Kolari–Narvik, Kolari–Tromssa, Rovaniemi–Kirkkoniemi ja Kemijärvi–Alakurtti–Murmansk. Lisäksi selvitettiin niin sanottujen HCT-ajoneuvoyhdistelmien hyödyntämiselle perustuvaa vaihtoehtoa.

Arktisen talousneuvoston puheenjohtaja, Arctia Oy:n toimitusjohtaja Tero Vauraste pitää julkaistua kannanottoa erinomaisena vastauksena pitkän aikavälin näkymään Arktisen alueen erityismahdollisuuksista Suomelle ja Euroopalle.

– Jäämerenratahanke on nähtävä eurooppalaisena strategisena investointina tulevaisuuteen, sillä se avaa uusia kestävän kasvun mahdollisuuksia ja kehittää liikenneinfrastruktuuria kestävällä tavalla. Kirkkoniemi näyttää vahvalta linjausvaihtoehdolta nyt tehdyn selvityksen perusteella, ja se on myös Koillisväylän asteittaisen avautumisen ja Euroopan TEN-T liikenneverkon näkökulmasta looginen, Vauraste kertoo tiedotteessaan.

Lisäksi keskeiset elinkeinoelämän järjestöt toteavat yhdessä, että Jäämerenratahanke tulee nähdä osana Euroopan TEN-T-liikenneverkon kehittymistä, ja sillä on uutta elinvoimaa tuovaa strategista merkitystä.

– Ratayhteys voisi hyödyttää kaivos-, metalli- ja metsäteollisuutta, logistiikka-alaa ja matkailua, testitoimintaa sekä paikallisia pk-yrityksiä, joille rata avaisi uusia kasvumahdollisuuksia, toteavat Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari, Matkailu- Ja Ravintolapalvelut, Rakennusteollisuus, Teknologiateollisuus sekä Suomen Yrittäjät.

The Rovaniemi-Kirkenes line would be some variation of the green line depicted here. pic.twitter.com/qxolVk09LX

— Veli-Pekka Kivimäki (@vpkivimaki) March 9, 2018