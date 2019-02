Anna-Maja Henriksson Ylellä: Maakunnille verotusoikeus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rkp:n puheenjohtajan mukaan verotusoikeus olisi nykyistä rahoitusmallia parempi ratkaisu.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ei usko, että sote-uudistuksesta päästään äänestämään kuluvalla hallituskaudella. Henriksson toteaa Ylen Ykkösaamussa, että sosiaali- ja terveysvaliokunnalla on edessään ”melkein mahdoton tehtävä”.

– Veikkaukseni on se, että eduskunta ei ehdi. Tässä on sen verran suuria ongelmia vielä, vaikka ne ovatkin vähentyneet viime kesästä, Henriksson arvioi.

Perustuslakivaliokunta julkisti perjantaina lausuntonsa sote- ja maakuntauudistuksesta. Lausunnossa valiokunta esitti useita muutoksia lakimietintöihin, joista suurin osa on valiokunnan mukaan kuitenkin vain lakien hienosäätöä.

Valiokunnan lausunnossa kiinnitettiin erityistä huomiota maakuntien rahoitukseen. Henrikssonin mukaan rahoitusongelma ratkaistaisi antamalla maakunnille itsehallinto ja sen mukana verotusoikeus.

– Hallituksen järjestelmähän lähtee siitä, että valtiovarainministeriö ja viime kädessä valtio on kuskin paikalla ja määrää siitä, paljonko rahaa maakunnille tulee. Perustuslakihan lähtee taas siitä, että jokaiselle on taattava riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Siinä tulee se kipukohta. Mikä on se riittävä rahoitus?

– Maakuntien oma verotusoikeus olisi ainakin parempi vaihtoehto, sillä silloin maakunnilla olisi myös joitain työkaluja. Nyt maakunnille ei oikeastaan jää mitään muuta mahdollisuutta, kuin korottaa asiakasmaksuja tai vähentää palveluja, Henriksson toteaa riittämättömän rahoituksen ongelmaan.

Rkp:n mallissa perusterveydenhuolto siirrettäisi nykyisille sairaanhoitopiireille, jolloin maakuntien perustaminen ei olisi välttämätöntä. Henriksson kertoo, että puolue kehittäisi valinnanvapautta asiakas- ja palvelusetelien kautta.