Anna-Maja Henriksson: Vivahde-eroista keskustelu turhaa

RKP:n puheenjohtajan mukaan päätökset tehdään vuoden loppuun mennessä.

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson kertoi keskiviikkona Säätytalon portailla pitävänsä keskustelua työllisyystoimien aikataulun eroista turhana.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) totesi keskiviikkona SDP:llä ja keskustalla olevan työllisyystoimien aikataulusta ”vivahde-eroja” sen jälkeen, kun pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi keskiviikkona yllättäen julkisuuteen, että päätöksiä 30 000 uudesta työpaikasta voidaan joustaa vuoden loppuun.

Matti Vanhanen kertoi, ettei ole kuitannut muutoksia aikatauluihin. Hän totesi, ettei muuta aikaisempia lausuntojaan. Myös keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on edellyttänyt, että 30 000 uutta työllistä tuovista toimista on tehtävä päätökset ohjelman mukaan syksyn riihessä.

Anna-Maja Henrikssonin mukaan ”lausuntojen vivahde-eroihin ei kannata sen kummemmin jättäytyä”.

– 30 000 uutta työpaikkaa pitää varmasti saada tämän vuoden puolella, Anna-Maja Henriksson totesi toimittajille Säätytalon portailla keskiviikkona.

– Mielestäni tämä on aika turha keskustelu. Kaikki hallituspuolueet haluavat sen, että me saamme vähintään 30 000 uutta työpaikkaa. Kokonaisuudessaan me olemme sopineet siitä, että työllisyystavoitetta pitää nostaa.

Hänen mukaansa hallitus päättää budjettiriihessä siitä, mikä hallituksen työllisyystavoite kokonaisuudessaan on.

– Me olemme päättäneet siitä, että sen on oltava tämän kauden aikana suurempi kuin se 60 000, Henriksson sanoi.