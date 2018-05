Anna-Maja Henriksson: Vapaaehtoisen ruotsin kokeilusta luovuttava

RKP:n puheenjohtajan mukaan kielikokeilusta on tulossa farssi.

RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonin mielestä vapaaehtoisen kouluruotsin opiskelun kokeilusta on luovuttava.

− Hallituksen on nyt myönnettävä, että kielikokeilun läpiviemiselle ei ole enää perusteita. Vielä yksi kunta on vetäytynyt kokeilusta, jäljellä on enää neljä halukasta kuntaa mukana. Koko kokeilusta on tulossa farssi, Henriksson sanoo.

Viime keskiviikkona Jämsän kaupunki ilmoitti luopuvansa kokeilusta vähäisen mielenkiinnon takia, ainoastaan kaksi oppilasta halusi osallistua siihen. Kaustinen vetäytyi hankkeesta jo aikaisemmin keväällä.

− Hallitus halusi alun perin 2200 kuudesluokkalaisen osallistuvan kokeiluun. Nyt on enää alle 450 oppilasta mukana. En näe mitään syytä jatkaa kokeilua, Henriksson sanoo.

Kielikokeilussa ovat vielä mukana Pieksämäki, Rovaniemi, Savonlinna ja Ylöjärvi.

− Kokeilun tuloksilla ei ole empiirisesti mitään merkitystä. Sen sijaan oppilaat joutuvat kokeilun myötä eriarvoiseen asemaan muissa kunnissa asuviin oppilaisiin verrattuna, Henriksson sanoo.

− Vesittyneen ja turhan kielikokeilun sijaan tarvitaan toimenpiteitä kieliopetuksen uudistamiseksi. Tarvitsemme lisää kielikylpyopettajia, jotta kielikylvyn ja kielisuihkujen tarjonta päiväkodeissa ja kouluissa paranisi, Henriksson sanoo.