Anna-Maja Henriksson: Rokotusaste hälyttävän alhainen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

RKP:n puheenjohtaja vaatii rahoitusta aktiiviseen rokotuskampanjaan.

Tuhkarokko on melkein kokonaan hävitetty Suomesta toimivan rokotusohjelman ansiosta.

RKP:n puheenjohtaja, kansanedustaja Anna-Maja Henrikssonin mukaan Suomessa on olemassa alueita, muun muassa Pohjanmaalla, jossa tilanne valitettavasti tästä huolimatta on menossa vastakkaiseen suuntaan.

– Meillä nyt on tilanne jossa lapsi on sairastanut tuhkarokkoon Luodossa. Tämä osoittaa sen, mitä voi tapahtua, jos tarpeeksi moni ei anna rokottaa lapsiaan. On ilmiselvä, että tarvitaan enemmän panostuksia tiedottamiseen vanhemmille lasten rokottamisen tarpeellisuudesta, Anna-Maja Henriksson toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa tällä hetkellä rokotusaste esimerkiksi tuhkarokkoa, sikotautia ja vihurirokkoa vastaan on hälyttävän alhainen monessa maakunnassa.

Jotta olisi toimiva laumasuoja joka suojaisi näiltä sairauksilta, rokotettuja pitäisi Henrikssonin mukaan olla alueella vähintään 95 prosenttia. Luodossa tämä on ollut noin 75 prosenttia.

– Olen muun muassa (kansanedustaja) Veronica Rehn-Kiven (r.) kanssa työskennellyt pidemmän ajan sen puolesta, että saataisiin lisärahoitusta tähän tärkeään valistus työhön.

RKP on myös nostanut kysymystä budjettiesityksessään, jossa pyydämme 200 000 euroa lisäystä valistamiseen rokotuksen tarpeellisuudesta koko maassa. Nyt on aika hallituksen ja eduskunnan ottaa asia vakavasti, Henriksson tuumaa.

Eduskunta käsittelee parhaillaan ensi vuoden budjettia ja käy läpi eri prioriteetit.

– Tulevina päivinä ja viikkoina budjettikäsittelystä päätetään eduskunnassa. Toivon, että kaikki hallitus- ja oppositiopuolueet voivat seistä esityksemme takana, Henriksson toteaa.