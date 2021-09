Anna-Maja Henriksson: Rajoituksista voidaan päästä eroon lokakuussa

Rajoitusten purkaminen riippuu ministerin mukaan rokotekattavuudesta.

RKP:n puheenjohtajan, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan koronarajoituksista voidaan päästä eroon jo muutaman viikon kuluttua.

– Tämänhetkisen tiedon mukaan näyttää siltä, että voisimme poistaa kaikki rajoitukset lokakuun puolessavälissä. Se edellyttää kuitenkin, että ihmiset jatkavat rokotteiden ottamista ja näin ollen voimme kaikki vaikuttaa siihen koska pääsemme rajoituksista eroon, Henriksson kirjoittaa Ilkka-Pohjalaisessa.

Hallitus on linjannut, että yhteiskunnan avaaminen on mahdollista, kun rokotekattavuus on 80 prosenttia. Tällä hetkellä 12 vuotta täyttäneistä suomalaisista yli 55 prosenttia on jo saanut toisen annoksen.

– Luvut antavat vankan tuen rajoitusten hallitulle poistamiselle, Henriksson toteaa.

Ministeri iloitsee siitä, että hallitus päätti poistaa kahden metrin turvavälivaatimuksen sisätiloissa. Tällä parannetaan Henrikssonin mukaan kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimintaedellytyksiä.

– On selvää, että kansalaisten on ollut vaikea ymmärtää, miksi junamatkalla Helsingistä Vaasaan saa istua lähekkäin neljän tunnin ajan, kun taas osassa maan teattereissa ja elokuvissa on pitänyt noudattaa kahden metrin turvaväliä, hän toteaa.