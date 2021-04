Anna-Maja Henriksson pyrkii jatkoon RKP:n johdossa

Kuntavaalien tavoitteena yli viiden prosentin kannatus, oikeusministeri kertoo.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) tavoittelee jatkokautta RKP:n puheenjohtajana. Henriksson on luotsannut puoluetta vuodesta 2016.

RKP:n vuosittainen puoluekokous järjestetään 29.-30. toukokuuta. Puoluekokous pidetään virtuaalisesti.

– Haluan mielelläni jatkaa RKP:n luotsaamista ja jatkaa työtä kaksikielisen Suomen puolesta sekä edistää vakaata ja tulevaisuuteen suuntautuvaa politiikkaa maassamme, joka vähitellen on matkalla ulos koronakriisistä. On hienoa nähdä, että RKP:n politiikalle on maassa selkeää kysyntää. Se näkyy muun muassa kuntavaalien ehdokasasettelussa, jossa RKP:llä on nyt ehdokkaita ennätyssuuressa osassa Suomea, Henriksson kertoo tiedotteessaan.

RKP tavoittelee kesäkuun kuntavaaleissa yli viiden prosentin kannatusta.

Pietarsaarelainen Henriksson on istunut eduskunnassa vuodesta 2007. Oikeusministerinä hän on toiminut 2011-2015 ja jälleen vuodesta 2019.