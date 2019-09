Anna-Maja Henriksson: Nollatoleranssi naisiin kohdistuvalle väkivallalle

Oikeusministerin mukaan ongelmaan on puututtava päättäväisesti.

– Naisiin kohdistuva väkivalta on erittäin vakava yhteiskunnallinen ongelma. Jokainen pahoinpitely, jokainen väkivallanteko on yksi liikaa. Siihen on puututtava äärimmäisen päättäväisesti. Väkivallalle on saatava loppu ja sen uhrien on saatava apua.

– Naisiin kohdistuvalle väkivallalle on oltava täydellinen nollatoleranssi, toteaa oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) tiedotteessa.

Ministeri Henriksson puhui keskiviikkona Ihmisoikeuskeskuksen seminaarissa naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnasta.

Pikku Parlamentissa järjestetyssä tilaisuudessa käsiteltiin tuoretta raporttia, jossa arvioidaan Istanbulin sopimuksen täytäntöönpanoa Suomessa.

Istanbulin sopimus on Euroopan neuvoston yleissopimus, joka koskee naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemistä ja torjumista.

Suositukset Suomelle antoi Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä (GREVIO). Istanbulin sopimus tuli voimaan Suomessa 2015.