Anna-Maja Henriksson: Kela-taksin pitää toimia

Puoluejohtajan mukaan taksinkuljettajia ei pidä syyttää ongelmista.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson vaatii toimenpiteitä Kela-taksia koskevien ongelmien ratkaisemiseksi.

– Meillä on lukemattomia esimerkkejä siitä, että Kela-taksia on nykyään vaikea saada tai sitten se on erittäin myöhässä. On ilmiselvää, että nykyinen Kela-taksijärjestelmä ei vastaa potilaiden tarpeita, Henriksson sanoo tiedotteessaan.

Järjestelmän puutteet näkyvät Henrikssonin mukaan selvästi, kun etäisyydet lääkäriin kasvavat.

– Tänä päivänä kuljettaja ei enää odota asiakasta lääkärikäynnin aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että taksi voi ajaa asiakkaan 100 kilometrin päässä olevaan lääkäriin. Kun asiakas nousee taksista on taksin mentävä taksijonoon tai ajaa takaisin, jos asiakkaita ei ole. Kuljettaja ei saa odottaa lääkärikäynnin aikana, mikä olisi potilaan näkökulmasta paras ja turvallisin ratkaisu, Henriksson kirjoittaa.

– Tämä on resurssien tuhlaamista, että kaksi taksia ajaa pitkiä matkoja tyhjillään.

Henriksson muistuttaa, että ongelma johtuu itse järjestelmästä ja Kelasta. Taksiyhtiöitä tai yksittäisi kuljettajia asiasta ei voi syyttää.

– Se, että sekä taksiyhtiöt että asiakkaat ovat tyytymättömiä, osoittaa, että on korkea aika korjata Kela-taksia koskevat ongelmat.

Kansaneläkelaitos korvaa taksimatkan, kun sairauden, raskauden tai synnytyksen takia on lähdettävä lääkäriin, ja jos henkilön terveydentila ei mahdollista yleisillä kulkuneuvoilla matkustamista. Asiakkaan omavastuu on 25 euroa.