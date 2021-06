Anna-Maja Henriksson HS:ssä: Maahanmuuttajien ansiosta syömme suomalaisia tomaatteja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

RKP:n puheenjohtaja houkuttelee kokoomuslaisia puolueeseensa.

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson sanoo, että työperäinen maahanmuutto pitää kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä. Hän toteaa Helsingin Sanomissa, että esimerkiksi Närpiön kunta ruotsinkielisellä Pohjanmaalla on hyötynyt merkittävästi maahanmuuttajista.

– He ovat mahdollistaneet myös sen, että me saamme Suomessa syödä kotimaisia tomaatteja ja kurkkuja tai että paikalliseen teollisuuteen riittää tekijöitä. Kun katsotaan sitten, paljonko siellä oli niitä henkilöitä, jotka olivat saaneet toimeentulotukea, niin heitä oli todella vähän. Puhutaan ehkä noin kahdestakymmenestä henkilöstä, eli määrä on todella vähäinen, Henriksson sanoo.

Närpiössä noin 15 prosenttia asukkaista puhuu äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia. Kunnan työttömyysaste on kolme prosenttia.

– Ne ihmiset, jotka ovat sinne muuttaneet, ovat muuttaneet työn perään. He ovat jääneet sinne, perustaneet perheen, ostaneet niitä taloja maaseudulla, jotka muuten ehkä jäisivät tyhjiksi ja ovat mahdollistaneet myös sen, että kyläkouluja edelleen pidetään yllä.

Henrikssonin mielestä korkeakoulutetuille maahanmuuttajille pitää antaa automaattisesti oleskelulupa.

Henriksson katsoo haastattelussa, että kokoomus on siirtynyt konservatiiseen suuntaan. Hänen mielestään on ”aivan käsittämätöntä”, että kymmenen kokoomuslaista kansanedustajaa äänesti eduskunnassa EU:n elpymispakettia vastaan. Hän sanoo, että liberaalit kokoomuslaiset ovat tervetulleita RKP:hen.

– Talouspolitiikan saralla mutta myös arvomaailmassa Rkp tarjoaa nyt kaikille suomalaisille vaihtoehdon. Me olemme liberaali puolue, mielestäni kokoomus on siirtynyt myös sillä skaalalla enemmän konservatiivien joukkoon.