Anna-Maja Henriksson: Hornetien korvaajat hankittava tällä hallituskaudella

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

RKP:n puheenjohtajan mukaan Hornet-hävittäjien suorituskyky on korvattava täysimääräisesti.

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson korostaa Suomen uskottavan puolustuksen tärkeyttä kansallisena veteraanipäivänä. Tänään maanantaina on kulunut 75 vuotta Lapin sodan päättymisestä.

– Etenkin nyt veteraanipäivänä on hyvä muistaa, että on edelleen välttämätöntä korvata Hornet-hävittäjämme ja tehdä suunnitellut hankintapäätökset nykyisen hallituskauden aikana. Hornet-koneiden suorituskyky on korvattava täysimääräisesti. Siitä emme voi tinkiä, Anna-Maja Henriksson linjaa.

Henrikssonin mukaan on selvää, että nykyisillä poikkeuksellisilla ajoilla on valtava vaikutus valtiontalouteen ja maan talouteen.

– Koronapandemia vaikuttaa koko maailman talouteen, ja me tarvitsemme lisää yhteistyötä EU:n sisällä ja kansainvälisillä areenoilla. Suomen kaltaiselle pienelle vientiriippuvaiselle maalle tämä on erityisen tärkeää.