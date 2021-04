Anna-Maja Henriksson: Ensi vuonna saatetaan mennä yli kehyksen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan tilanne on vaikea ja neuvottelut kiikastavat taloudesta.

RKP:n puheenjohtajan, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mukaan puoliväliriihen neuvotteluissa mennään eteenpäin, mutta töitä on vielä paljon.

– Hiljaa hyvä tulee, Anna-Maja Henriksson sanoi toimittajille Säätytalon portailla puolenpäivän aikaan.

Henrikssonin mukaan hallitus keskustelee periaatteellisesti siitä, miten päästään kasvu-uralle, miten uudistetaan Suomea, miten saadaan talous tasapainoon ja velkaantuminen taittumaan.

Henrikssonilta kysyttiin, onko riittävän kovia työllisyystoimia saatu aikaan.

– Minun mielestäni meillä alkaa olla aika hyvä paketti kasassa, Henriksson sanoi.

Hänen mielestään tarvitaan sekä valtiovarainministeriön että muiden ministeriöiden todentamia työllisyystoimia.

Vähitellen kohti nollauraa

Henrikssonilta kysyttiin, sopiiko RKP:lle pääministeri Sanna Marinin (sd.) esittämä valtiontalouden menokehysten ylittäminen lähes miljardilla eurolla ensi ja sitä seuraavana vuonna.

– Tänä vuonna on ollut luonnollista, että me olemme menneet kehysten ylitse ja katson, että myös ensi vuonna olemme siinä tilanteessa, että siihen saattaa olla tarvetta. Mutta vähitellen on tultava kohti nollauraa ja siitä käydään nyt keskusteluja, Henriksson vastasi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) mukaan neuvottelut kiikastavat ennen kaikkea taloudesta.

– Kyllä aika vaikea tilanne on, Lintilä sanoi.

Entinen pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä sanoi Helsingin Sanomille pitävänsä ennenkuulumattomana, että puoliväliriihessä on edes sellainen mahdollisuus pöydällä, ettei nyt palattaisi kehyksiin.