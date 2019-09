Anna Kontula Ylellä: Rikkaiden omaisuuskatto olisi hyvä alku

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton kansanedustajan mukaan varallisuus on jaettava uudelleen.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontulan mukaan kapitalismi on tullut tiensä päähän. Hänen mukaansa eriarvoistuminen, pääomien keskittyminen ja ilmastonmuutos ovat kapitalismin seurauksia.

– Mehän kuollaan kaikki, jos kapitalismi jatkaa tätä vauhtia. Keskeinen ilmastonmuutoksen syy on se, että kapitalismi pakottaa meidät jatkuvaan kasvuun, vaikka ekologiset rajat ovat tulleet vastaan jo ajat sitten, Kontula sanoi Ylen Sannikka&Ukkola -ohjelmassa.

Kontulan mukaan maapallon varallisuus on jaettava jollain tapaa uudelleen. Hän ei pidä huonona ajatuksena sitä, että varakkaille ihmisille säädettäisiin omaisuuskatto.

– Ei siitä ainakaan mitään haittaa olisi. En usko, että se yksin ratkaisisi kauhean paljon, mutta voisihan se olla hyvä alku.

Keskusteluun osallistunut Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi tyrmää omaisuuskaton.

– Tässä ajatellaan, että omistus on jotain nollasummapeliä eli että yhden rikkaus on joltain muulta pois. Mutta markkinatalous tähtää siihen, että kaikille on enemmän jaettavaa.

Markkinatalous luo Romakkaniemen mukaan hyvinvointia.

– Kansainvälinen kauppa ja yksityisyrittäminen ovat nostaneet miljardeja ihmisiä köyhyydestä pois, tehokkaammin kuin mikään muu asia maailmassa, hän totesi.