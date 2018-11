Anna Kontula vastaa: Ihmiset eivät hyväksy, että autoilua on vähennettävä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton kansanedustajan mukaan autoilua on vähennettävä, mutta siitä ei haluta puhua.

– Fakta on, että jos kaikki jatkavat yksityisautoilua nykyiseen malliin, ilmastotavoitteita ei saavuteta, vaikka koko autokanta sähköistettäisiin – tai niiden tavoittaminen vaatisi todella rankkoja muutoksia muualla, Anna Kontula sanoo Verkkouutisille.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Kontulan mukaan yksityisautoilua on tästä syystä vähennettävä, jos maapallo halutaan pitää asumiskelpoisena.

– Tämä on fakta, jota ihmiset eivät suostu hyväksymään ja josta poliitikot eivät halua puhua ainakaan vaalien alla – minkä vuoksi sen ehdoista ei myöskään synny sellaista poliittista keskustelua, joka mahdollistaisi demokraattisen prosessin, hän jatkaa.

Anna Kontula herätti lauantaina huomiota toteamalla Aamulehden blogissaan, että tulevaisuudessa on päätettävä, ”kenellä pitää olla jatkossa oikeus yksityisautoon, syrjäseuduilla asuvalla liikuntavammaisella vai sillä, jolla on varaa sähköautoihin ja päästökompensaatioihin”. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä jutussa.

Blogi keräsi runsaasti kommentteja Twitterissä. Kontulan tulkittiin muun muassa tarkoittaneen, että valtion tulisi hänen mielestään säännellä, kuka saa oman auton. Verkkouutiset pyysi Kontulaa avaamaan ajatteluaan.

Hän vastaa, että on epä-älyllistä pitää valtiota ainoana tai parhaana poliittisen päätöksenteon areenana. Kontula näkee valtion roolin väistyvänä. Hänen mukaansa sääntelyä voidaan tehdä millä tahansa hallinnon tasolla. Anna Kontula kertoo viitanneensa siihen, että hintasääntely on eduksi rikkaille kun taas normisääntelyn ongelma on tiukka kontrolli.

Autoilun osalta Kontula sanoo, että ”denialismin oloissa” jää kaksi vaihtoehtoa. Joko ilmastotavoitteista on luovuttava tai sitten ne toteutetaan kabineteissa ilman poliittista keskustelua. Hän ei pidä kummastakaan vaihtoehdosta.

– Eli lyhyesti: pitäisi tunnustaa tosiasiat ja tehdä päätökset niiden pohjalta, mieluusti demokraattisesti.