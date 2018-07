Anna Kontula: Liika työnteko yhtä haitallista kuin tupakointi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajan mukaan tupakointi on vain yksi riskikäyttäytymisen muoto.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontulan mukaan on menty liian pitkälle, kun tupakointi kielletään taloyhtiöissä tai työpaikalla koko tontilla.

”Terveysmoralismi tarkoittaa ilmiötä, jossa paheksutaan leväperäistä terveyskäyttäytymistä. Tupakoinnin kohdalla se puetaan usein huoleksi julkistaloudesta: verorahoitteisten terveyspalvelujen kautta me kaikki kärsimme tupakoinnista, ja siksi meillä on lupa kiusata tupakoitsijoita”, Kontula kirjoittaa Aamulehden kolumnissaan.

Hänen mukaansa tupakoinnin haitat ovat totta mutta eivät oikeuta terveysmoralismiin.

”Kansantaloudellisesti esimerkiksi liika työnteko on yhtä haitallista kuin tupakointi. Silti ei missään näe kylttejä, jotka varoittavat liiallisesta työskentelystä.”

Kyse on Kontulan mukaan myös luokkakysymyksestä.

”Alkoholia kulutetaan kaikissa yhteiskuntaluokissa. Tupakointi on nykyään selvästi työväenluokkainen tapa. Kahdesta epäterveellisestä tavasta (keskiluokkainen) moraalikontrolli pitää ongelmallisena vain sitä, joka kuuluu selkeästi toisten alakulttuuriin.”

Kontulan mukaan tupakoinnin suosio laskee Suomessa niin, että kansanterveyskysymyksenä se on kymmenen vuoden kuluttua kadonnut. Hänen mielestään ei ole reilua, että yksi riskikäyttäytymisen muoto oikeuttaa karkottamaan yhteisöstä, kun toisia ihaillaan ja kannustetaan.

”Jokainen meistä tekee epäterveellisiä tai terveyttä vaarantavia valintoja. Me nukumme, syömme, liikumme ja juhlimme liikaa tai liian vähän. Me ylitämme vilkkaan kadun, kiipeämme keittiötikkaille ja rakastumme vääriin ihmisiin. Elämä on kaiken kaikkiaan niin vaarallista puuhaa, että kukaan ei selviä hengissä”, Kontula sanoo.