Anna Kontula: Tämän takia kommunismi on tärkeää

Vasemmistoliiton kansanedustajan mukaan ilmastonmuutos pakottaa radikaalisti yhteiskäyttöön.

– Jonkin aikaa sitten käynnistin keskustelun kommunismista, sillä oletuksella, että kyllähän kaikki ainakin pääpiirteissään tietävät, mitä kommunismi on. Olin väärässä. Viikkojen vääntämisen, väärinymmärrysten ja järkyttymisten jälkeen tunnustan erehtyneeni ja palaan siihen, mistä olisi pitänyt aloittaa: kommunismin määritelmään, Anna Kontula toteaa.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Kontula sanoi hiljattain olevansa eduskunnan ainoa kommunisti. Hän avaa Vasen Kaista -sivuston kirjoituksessaan sitä, miten kommunismi tulisi käsittää. Koko kirjoitus kaikkine perusteluineen löytyy tämän linkin takaa.

Hän kertoo kirjoituksessaan muun muassa, miksi viritteli keskustelua kommunismista ja miksi pitää sitä nyt ”mielekkäänä ja tärkeänä”.

Anna Kontula mainitsee ensimmäiseksi tuotannon logiikan muutoksen.

– Yhä pienempi osa tuotannosta on niukkuudelle perustuvaa tavaratuotantoa. Sen rinnalla kaikkein nopeimmin kasvaa digitaalinen kuluttaminen, jossa skaalautumisen kustannukset ovat olemattomat. Samaan aikaan verkko synnyttää uusia mahdollisuuksia yhteistuotannolle ja jakamiselle.

Tämä muuttaa hänen mukaansa vähitellen oleellisesti talouden, tuotannon ja omistamisen ehtoja.

”Kommunismin vierastamat valtiot” ovat Anna Kontulan mukaan myös väistymässä.

– Kun valtiot luovuttavat vähitellen valtaansa ylös- ja alaspäin, myös kansallisvaltioon kiinnittyneet instituutiot heikkenevät. Tilalle pitää löytää jotain muuta, hän sanoo.

Viimeisenä mutta tärkeimpänä syynä kommunismin nostamiselle esiin Anna Kontula mainitsee ilmastonmuutoksen. Hänen mukaansa se ”pakottaa meidät vähentämään kulutusta ja lisäämään yhteiskäyttöä radikaalisti, mahdollisesti miinuskasvun oloissa”.

– Tässä tilanteessa meidän on nähdäkseni laajennettava nopeasti niitä elämänalueita, jotka ovat kokonaan tai osittain pääoman kasautumisprosessin ulkopuolella. Kommunismin piirissä tästä on kirjoitettu ja tätä on kokeiltu jo sukupolvien ajan.