Anna Kontula: Olen eduskunnan ainoa kommunisti

Vasemmistoliiton kansanedustaja kummeksuu kommunismiin liittyviä ennakkoluuloja.

Kansanedustaja Anna Kontulaa (vas.) on haastateltu Askel-lehteen. Jutun mukaan Kontula kutsuu itseään ”eduskunnan ainoaksi kommunistiksi” ja hänen mukaansa ”vasemmisto on yleisnimike, joka yhdistää marxilaiseen traditioon kiinittyviä suuntauksia. Kommunismi on yksi alaosa siitä”.

Anna Kontulan mukaan suurin osa suomalaisperheistä on järjestänyt elämänsä kukin kykyjensä mukaan ja kaikki tarpeidensa kautta -periaatteella. Siksi hän sanoo kummeksuvansa ”kommunismiin kiinnittyviä ennakkoluuloja”.

– Sehän on kaikkein klassisin kommunismin määritelmä. Ihmiset eivät tule ajatelleeksi, että he elävät koko ajan keskellä eri tavoin järjestettyjä yhteisöjä. Lähikauppa on kapitalistinen, lähikirjasto sosialistinen ja kotona ollaan kommunisteja, Anna Kontula sanoo Askel-lehdessä.

Hänen mukaansa ”kaikkiin ismeihin” liittyy ikkuna hyvään ja pahaan”.

Kontula kertoo kirjoittavansa kirjaa ”pikkuporvarillisuudesta aikamme vitsauksena”. Hän määrittelee sen elämäntavaksi, jossa on tärkeämpää miltä asiat näyttävät kuin miten ne todellisuudessa ovat.