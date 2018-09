Anna Kontula: Miksi ensiasunnon ostajat ovat eri asemassa iän perusteella?

Ikärajausta ei kansanedustajan mielestä voi perustella tulo- tai varallisuuserojen kaventamisella.

Kansanedustaja Anna Kontula (vas.) on jättänyt kirjallisen kysymyksen ensiasunnon ostajan verovapauden yläikärajasta. Kontula kysyy, miten hallitus perustelee, että varainsiirtoverolaki asettaa ensiasunnon ostajat iän perusteella eri asemaan.

Varainsiirtoverolain mukaan ensiasunnon ostaja, joka on täyttänyt 18 vuotta, mutta ei vielä 40:tä vuotta, on vapautettu varainsiirtoverosta. Varainsiirtovero on asunto-osakkeesta 1,6 prosenttia ja kiinteistöstä 4 prosenttia. Nykyisillä asuntojen hinnoilla kyse on merkittävästä summasta rahaa.

− Ensiasunnon ostajan 40 vuoden yläikärajalle ei ole esitetty varainsiirtolaissa tarkempia perusteluita ilmeisesti siksi, että siinä hyödynnettiin tuloverotuksen asuntovähennyksen määritelmää ensiasunnonostajasta, joka tuli verotukseen ensimmäisen kerran vuonna 1990, Kontula kirjoittaa kysymyksessään.

Tuossa hallituksen esityksessä asuntovähennyksen ikärajaa perustellaan seuraavasti:

”Koska asumiseen annettavan tuen tarve on suurimmillaan nuoruusiässä ja perheenperustamisvaiheessa, uusi tuki suunnattaisiin nuorille, alle 40-vuotiaille ensiasunnon ostajille.”

Kontula sanoo, että perustuslain mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan iän perusteella.

− Vaikka tulot ja varallisuus keskimäärin kasvavat vanhuuseläkeikään saakka, pienituloisia henkilöitä löytyy kaikista ikäluokista, hän sanoo.

− Lisäksi merkittävä osa suomalaisten varallisuudesta kertyy nimenomaan omistusasunnosta, joten yli 40-vuotiaiden ensiasunnon ostajien varallisuutta ei voida arvioida väestön keskiarvojen kautta. Siten ikärajausta on vaikea perustella tulo- tai varallisuuserojen kaventamisella, Kontula lisää.